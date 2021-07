A Verano iscrizioni aperte per partecipare alla presentazione del libro di Giorgio Terruzzi Sono aperte a Verano le iscrizioni per poter partecipare alla presentazione del nuovo libro di Giorgio Terruzzi “Atlante Sentimentale”.

Sono aperte le prenotazioni per partecipare martedì 13 luglio alla presentazione del nuovo libro di Giorgio Terruzzi “Atlante Sentimentale” ovvero un viaggio sentimentale italiano, dal Friuli alla Sicilia e ritorno: quaranta luoghi e quaranta storie per dare memoria a personaggi sorprendenti, da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi. L’appuntamento è alle 21 alla Curt de Bram di via Umberto. Modera Roberto Ritondale. Ingresso libero ma su prenotazione scrivendo a [email protected] In caso di maltempo la serata si svolgerà nei locali della biblioteca.

