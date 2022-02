A scuola è arrivato Nao, la robotica educativa al comprensivo di Albiate e Triuggio

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

ALBIATE: a scuola è arrivato un robot (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Novità all’Istituto comprensivo “Albiate e Triuggio”: la settimana scorsa è stato consegnato il robot umanoide Nao. Con l’avvio ufficiale del progetto “Nao to Know”, la scuola – sotto la guida del team referente del progetto composto dai professori Ros, Morazzoni e Zorloni – entra così nel futuro.

Le classi sperimentatrici sono la 3ªC della secondaria di Triuggio, la 1ªC della secondaria di Albiate e la 5ªA della primaria di Triuggio, ma di volta in volta il progetto coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto.

«Siamo molto contenti e orgogliosi dello spirito innovativo e del fermento che c’è nell’Istituto comprensivo» commenta la dirigente Tiziana Mezzi.

GUARDA IL VIDEO Nao ha un collega omonimo presentato al Paese ritrovato di Monza (e maestro di Tai Chi)

La struttura fa parte di una rete nazionale costituita da 23 Istituti di tutta Italia, la rete “Arete+4Nao”di Lazio, Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Sardegna. Insieme hanno vinto un finanziamento del Piano nazionale Scuola digitale per la sperimentazione e implementazione di progettualità volte allo sviluppo di competenze Steam (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) con l’utilizzo di tecnologie digitali. Il 21 dicembre si è svolto l’evento di presentazione.

Il comprensivo partecipa a un innovativo progetto di robotica educativa attraverso l’utilizzo del robot umanoide Nao. Il progetto prevede un percorso di formazione avanzata in robotica e coding con la scuola di robotica di Genova rivolto ai docenti e, dall’altro, l’utilizzo in classe del robot programmabile Nao per un’esperienza didattica interattiva ed educativa innovativa volta a sviluppare competenze logico-computazionali, di project-management e di problem-solving.

Sfruttando il metodo del learning-by-doing e del challenge-based learning, le alunne e gli alunni dell’Istituto comprensivo saranno impegnati attivamente nella realizzazione di un progetto di robotica e prenderanno parte a un contest che vedrà sfidarsi tra loro i 23 istituti della rete “Arete+4Nao”.

