A Renate una serata dedicata al genio newyorkese della street art Keith Haring Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Renate, in collaborazione con la biblioteca, per conoscere l’artista statunitense guidati dalla dottoressa Anna Gibellato, mercoledì 24 marzo alle 21.15, in diretta streaming.

Una serata dedicata a Keith Haring. La promuove l’assessorato alla Cultura del Comune di Renate, in collaborazione con la biblioteca, per conoscere l’artista statunitense, stella newyorkese della street art che ha influenzato moda e design. “Le sue opere sono un simbolo della cultura pop, invadendo muri, magliette, fino ad arrivare alle tazze per la colazione. I suoi ’omini’ lo hanno reso una leggenda dell’arte contemporanea”. E allora si va alla scoperta di Haring guidati dalla dottoressa Anna Gibellato, mercoledì 24 marzo alle 21.15, in diretta streaming. Il link di accesso è sul sito comunale.

L’appuntamento anticipa la serata del 16 aprile, sempre dedicata all’arte ma con focus su Millet, Vermeer, Chagall.

© RIPRODUZIONE RISERVATA