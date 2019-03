A Monza arriva il plogging dopo la mobilitazione dei Fridays for future: raccogliere i rifiuti mentre si corre Il plogging diventa realtà anche a Monza: appuntamento domenica 31 marzo con il Progetto Co-Scienza. La prima “camminata speciale” in città dopo la mobilitazione del 15 marzo, uno dei Fridays for future lanciati dalla svedese Greta Thunberg.

Il plogging, ovvero raccogliere i rifiuti mentre si corre

Plogging è una variante dello jogging che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si fa attività fisica: arriva dalla Svezia e combina le parole “plocka upp” (raccogliere in svedese) e “jogging”.



E allora, visto che “FridaysForFuture... ma anche tutti gli altri giorni della settimana”, la teoria diventa pratica con il primo “Green walking” in città: «Ci troviamo domenica 31 marzo alle ore 15.30 davanti alla scuola superiore Mosè Bianchi per una camminata speciale di circa 1 ora. Nello stesso tempo faremo attività sportiva, raccoglieremo rifiuti, socializzeremo, e sensibilizzeremo tutte le persone che incontreremo per strada. Vi aspettiamo».

