A Correzzana la pace arriva dal Lions di Carate: donate dieci piante di ulivo Dono del Club “Cavalieri” al comune: tre sono state messe a dimora nel giardino del centro polifunzionale, mentre una quarta è stata donata alla scuola dell’infanzia San Desiderio. Le restanti sono state destinate alle scuole e ad aree verdi del paese.

Il Lions Club “Cavalieri” di Carate Brianza ha regalato al Comune di Correzzana 10 piantine di ulivo. Nella mattinata di martedì 22 marzo, con una semplice ma significativa cerimonia alla presenza del sindaco Marco Beretta, del vicesindaco delegato all’Ambiente Daniele Secchi e del segretario del Lions Club il cavaliere e professore Alessio Varisco sono state messe a dimora tre piantine nel giardino del centro polifunzionale, mentre una quarta è stata donata alla scuola dell’infanzia San Desiderio.

«L’auspicio condiviso dalla nostra amministrazione è che in questi giorni carichi di apprensione per la tragedia della guerra in Ucraina e densa di momenti di riflessione quali la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid (18 marzo) e la Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia (21 marzo) - l’ulivo sia monito di pace, rinascita e sapienza per tutti, grandi e piccoli, perché è con l’impegno di ciascuno che si fa memoria del passato e si costruiscono il presente e il futuro - ha affermato il primo cittadino - . Ringraziamo il Lions Club per questo regalo, che ricorda il dono dell’ulivo fatto da Atena agli ateniesi come segno di sapienza nella mitologia greca».

Le altre piantine di ulivo sono state messe nei giardini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia statali, oltre che in altre aree verdi del paese. Varisco ha aggiunto che «oltre a essere lieti che abbiate accolto con piacere queste piantine e vi proponiamo anche di consegnare ai ragazzi delle vostre scuole la Costituzione Italiana, come abbiamo già fatto ad Aicurzio in collaborazione con l’onorevole Massimiliano Capitanio».

