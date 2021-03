A Besana Brianza i bambini volontari per un giorno della protezione civile Gli studenti di terza e quarta primaria dell’istituto don Carlo San Martino hanno incontrato i volontari delle tute gialle Gianluigi Viganò, Ernesto Galbusera e Antonella Camboni per una lezione speciale.

L’istituto don Carlo San Martino di Besana in Brianza combina le forze con la Protezione civile della città per rendere i bambini “volontari per un giorno”. Per sollecitare informazione, prevenzione e azione consapevole, gli studenti di terza e quarta primaria hanno incontrato i volontari delle tute gialle Gianluigi Viganò, Ernesto Galbusera e Antonella Camboni per una lezione speciale.

Scopo del progetto era «coinvolgere gli studenti in attività di formazione e informazione in materia di protezione civile per promuovere comportamenti civilmente e socialmente responsabili tra le nuove generazioni». L’incontro è stato suddiviso in 3 parti, due teoriche e una pratica: la prima di spiegazione attraverso slide per capire cosa si intenda per “Protezione civile”; la seconda laboratoriale e la terza di spiegazione attraverso un video in cui una bambina, chiamando il 112, ha allertato i soccorsi per aiutare la mamma che non era stata bene.

«Che bellissima esperienza, quella del progetto volontariato! - dicono dalla scuola - Tutti i bambini hanno partecipato con interesse attivo. Un’esperienza significativa che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino delle realtà di cui si parla spesso ma che vedono sempre con distacco, permettendo loro di diventare anche loro dei piccoli volontari di Protezione civile».

