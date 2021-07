A Bellusco l’inaugurazione della nuova casetta, acqua gratis fino all’autunno Taglio del nastro mercoledì 28 luglio, alle 9.30 in piazza Libertà.Alla cerimonia saranno presenti il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci, e il sindaco, Mauro Colombo. Per l’occasione ai cittadini presenti verrà inoltre consegnato un piccolo omaggio offerto da BrianzAcque.

Gli utenti per qualche mese potranno usufruire del servizio a titolo gratuito: «L’acqua verrà erogata dalla casetta gratuitamente fino al prossimo autunno. Non servono tessere o spiccioli. Occorre utilizzare una bottiglia da un litro per evitare sprechi, perché ogni erogazione è impostata su quella quantità - spiega l’Amministrazione comunale -. L’acqua erogata contribuisce a promuovere il concetto di sostenibilità, garantendo un risparmio economico e un guadagno ecologico. Ogni litro di acqua erogato è un litro in meno che viaggia nella plastica per raggiungere le nostre case, riducendo quindi le emissioni e il consumo di plastica».

