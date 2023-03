Cena con delitto all’oratorio di Desio

Una serata all’insegna del giallo. Sabato 18 marzo alle 20, all’oratorio Beata Vergine Immacolata di Desio (via Achille Grandi) si terrà una cena con delitto. Non si tratta di una macabra notizia di cronaca nera, ma bensì di un gioco. I commensali, durante la cena, dovranno improvvisarsi detective e risolvere un caso di omicidio.

Un giallo messo in scena dagli attori di una compagnia teatrale

Attori professionisti metteranno in scena un vero e proprio giallo. La cartomante Miss Kyra Ieggerà la mano ai fortunati prescelti, mostrandone il destino. I partecipanti dovranno così risolvere il caso, interrogando i sospettati e mettendo insieme gli indizi forniti.

Un’iniziativa per raccogliere fondi per partecipare alla Gmg di Lisbona

La serata sarà gestita dal gruppo teatrale: Teatro fra le nuvole. Fa parte di una serie di iniziative, pensate per raccogliere i fondi necessari per far partecipare i ragazzi dell’oratorio alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona.