Velo Club Sovico: il camp estivo in bicicletta dei Giovanissimi

Una novità assoluta per il Velo Club Sovico: il camp estivo dedicato alla bicicletta. Un’estate di divertimento, ma anche di conoscenza e formazione a tinte giallo blu in cui i Giovanissimi trascorrono settimane imparando tutto ciò che serve a loro (per andare al meglio in sella alla due ruote) e alla bicicletta (per essere in ottimo stato). Dalla manutenzione, alla scoperta delle tecniche di riparazione o costruzione, sino a veri e propri esercizi in bicicletta per imparare ad affrontare in totale sicurezza le insidie della strada.

Velo Club Sovico: camp estivo con filo conduttore a due ruote

Sin da Giovanissimi, insomma, giocando s’impara, e il Velo Club Sovico lo sa bene. Da sempre attenta ai suoi corridori in erba, la società presieduta da Maurizio Canzi ha voluto offrire ai propri ragazzi un’esperienza perfetta per far vivere alle giovani generazioni un camp estivo il cui filo conduttore è la bicicletta. Protagonisti assoluti, nella teoria come nella pratica.

Velo Club Sovico: settimana alla scoperta dei segreti della bici e della sua manutenzione

Ogni settimana si scoprono cose e si socializza. Lavarla, pulirla, smontarla e rimontarla, ma anche aggiustarla: i Giovanissimi imparano “i trucchi del mestiere” da chi se ne intende. Ma non solo. Di recente, infatti, i bambini hanno scoperto come si realizzano i nastri manubrio recandosi da Bike Ribbon, oppure come si “mette in bici” un corridore, imparando i segreti della biomeccanica e ovviamente tanta tecnica. Martedì 4 luglio, i Giovanissimi hanno imparato a salire e scendere dai gradini, come un vero e proprio corso pratico per affrontare al meglio la strada. Tanto studio e conoscenza, teoria e pratica, ma anche momenti per rifocillare lo stomaco dopo aver riempito la testa di tante nozioni tecniche. I partecipanti hanno infatti la possibilità di recarsi da “Ghe Sem Sovico” per il pranzo e le merende.