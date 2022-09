Tiro con l’arco: incetta di medaglie a Bellusco per gli arcieri brianzoli

La stagione indoor di tiro con l’arco si è aperta a Bellusco con una gara organizzata nel Centro Sportivo dalla Polisportiva Bellusco, sezione tiro con l’arco, alla quale erano presenti 120 arcieri, tra loro 21 tesserati a società brianzole sono rientrati in sede con medaglie al collo.

Tiro con l’arco: il trionfo della Polisportiva Besanese

Il bottino più cospicuo è stato quello degli atleti della Polisp.Besanese per aver vinto medaglie nell’olimpico con le junior Sara Patri (argento) ed Erika Ribotto (bronzo); Camilla Agrati (argento) e Aida Chiara Consonni (bronzo) nelle allieve, Matteo Villa (oro) e Francesco Sinigaglia (argento) negli allievi. Hanno vinto medaglie di bronzo Chiara Pedoto nelle ragazze, Timoteo Bestetti nei ragazzi; nella categoria master da Letizia Muzzupappa e dal senior Enzo Durante nell’arco nudo. Gli arcieri della società Bosco delle Querce hanno vinto quattro medaglie nell’olimpico, categorie giovanili, con Beatrice Prandini (oro, junior); Michela Parinetti (oro) e Greta Ormenese (argento) Cat.ragazze e con William Sioli nell’analoga sezione maschile.

Tiro con l’arco: i successi della Polisportiva di Bellusco

Per la Polisp.Bellusco, sezione tiro con l’arco, hanno vinto medaglie nell’olimpico i master Margherita Gironi (oro) e Giovanni Cacciamani (argento) e nell’arco nudo Simona Biella (oro, master). Due gli arcieri senior della Burarco Vimercate vincitori di medaglie: Andrea Sansone (bronzo, olimpico) e Luana Sironi (argento, a.nudo) e due i master della Compagnia Monza e della Brianza, Francesco Sgura (bronzo, a.nudo) e Domenico De Masi (bronzo, a.compound).

Da segnalare che a Motta Visconti (gara 3D – bersagli tridimensionali), Sonia Bianchi ha vinto l’oro nel compound Over e Michele D’Auria l’argento nell’istintivo Over: entrambi sono tesserati alla Compagnia d’Archi Meda.