Tc Nastro Verde: le nuove cariche sociali per continuare a vincere

Il Tennis Club Nastro Verde ha rinnovato le sue cariche sociali con l’obiettivo di conquistare un nuovo scudetto, per l’esattezza l’undicesimo titolo italiano a squadre. A pilotare questa aspettativa è stato chiamato come presidente Pietro Giuliani, avvocato di Seregno. Il nuovo consiglio direttivo è completato da Renato Formenti, vice presidente; Giorgio Confalonieri, segretario; Ettore Trezzi, direttore sportivo; Alberto Martinoni, tesoriere; Patrizio Picozzi, responsabile tecnico; Gianni Gennari, consigliere. Gianantonio Cattaneo e Nicola Pietrangeli, presidenti onorari.

Tc Giussano: Ettore Trezzi direttore sportivo, a centro Alberto Martinoni tesoriere e Patrizio Picozzi responsabile tecnico over 70 Tc Giussano Gianni Gennari Consigliere accompagnatore

Tc Nastro Verde: la storia e le vittorie

Il Tennis Club Nastro Verde, sorto nel 1975 e che ha organizzato, negli anni, sia eventi di carattere culturale che sportivo, consegui il suo primo titolo italiano nel 1990 con la squadra Under 14 con Marchetti e il lissonese Galimberti, quest’ultimo approdato a metà anni ’90 come doppista fisso in Coppa Davis, per oltre otto anni. Le vittorie successive furono: la Coppa Italia nel 1993 in quel di Barletta; poi quelle ottenute nel settore veterani: nel 1996 (Over 45 ad Anzio), nel 2009 (Over 60 a Diano Marina), nel 2011 (Over 55 a Bari), quindi nel 2012, 2013, 2014 e 2016 (Over 60), 2018 (Over 65 a Pinarella di Cervia). Fiore all’occhiello è la vittoria nel Campionato Europeo Senior Over ’60 conseguita nel settembre 2014 in Spagna presso il Centro Sportivo La Manga, a sud di Alicante dove il Nastro Verde ha battuto in finale il Leicestershire Lawn Tennis Club di Leicester, società ultra centenaria nelle cui fila erano inseriti giocatori dotati di grande esperienza internazionale.

Tc Nastro Verde: sede a Giussano, attività a Lentate sul Seveso

La sede sociale è a Giussano in via Prealpi mentre l’attività dell’Associazione Nastro Verde si svolge al Centro Sportivo Alte Groane di Lentate sul Seveso dotato di campi da tennis e da calcetto, piscina e altri servizi.

Il Tc Nastro Verde parteciperà ai seguenti campionati: Over ’75 con Piero Toci, Michele Cesare Bussolati, Silvano Natalini, Maurizio Cossali, Alfio Caramaschi; Over ’70 con Carlo Pirani, Roberto Segre, Patrizio Picozzi, Gilberto Gomitoni, Alessandro Costella e Maurizio Capra.