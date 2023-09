Skiroll: Crippa brilla in Coppa del Mondo, Team Brianza in zona podio in Coppa Italia

Nello skiroll brillano i risultati conquistati in Coppa Italia da alcuni atleti brianzoli e in Coppa del Mondo da Camilla Crippa. In Val di Fiemme nell’ultima prova di questo circuito, l’atleta della Polisportiva Team Brianza di Lissone nella categoria Giovani si è classificata decima nella gara disputata sul percorso di 13 km, con la salita finale al Cermis, vinta dalla svedese Matilda Grahn.

La 12° tappa della Coppa Italia, si è svolta con la Sovere-Bossico (percorso di 7,7 Km in salita in tecnica classica e tracciati più brevi per le categorie giovanili).

Skiroll, Team Brianza: “Essere in lizza per un posto sul podio certifica l’ottima qualità del lavoro svolto”

In campo maschile la vittoria assoluta è andata a Martin Coradazzi (Cs.Esercito) mentre Alessandro Biella, Andrea Arosio, Gabriele Biella, Marco Forzatti e Giorgio Bianchini tutti della Polisportiva Team Brianza hanno conquistato importanti piazzamenti. Tra gli Under 16, Carlo Mariani con il nono posto ha rafforzato il suo primato nella categoria.

“Grazie ai punti incasellati a Sovere, siamo riusciti a salire al terzo posto nella classifica provvisoria della Coppa Italia a squadre – aggiunge Carlo Salvioni presidente del team lissonese – Per una società piccola come la nostra, essere in lizza per un posto sul podio certifica l’ottima qualità del lavoro svolto”.

In campo femminile, la Polisportiva Team Brianza nella gara per la categoria U 14 ha raccolto il terzo posto con la monzese Arianna Fozatti (gara vinta dalla valtellinese Irene Confortola) seguita al quinto posto dalla sorella Sofia.

Skiroll: i Camosci di Seregno

Bene anche le atlete del GS I Camosci Seregno. Laura Calissoni Colnaghi ha conquistato il primo posto nella categoria F3/F4 precedendo la veneta Darsié (Sc. Marmolada) e nelle allieve terzo posto per Lucia Broggini che iniziato la stagione con un podio.

Bene anche le sorelline Emma (cat. Cucciole) e Alice Broggini (cat. Baby) entrambe quinte sulla distanza dei mille metri.