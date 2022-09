Serie C: il Renate supera la Juventus Next Gen, il Sangiuliano City cede al Pordenone

Giornata in chiaroscuro per le squadre militanti nel girone A del campionato di serie C, che gli appassionati possono seguire in Brianza nei loro incontri casalinghi. Nella quarta giornata, al Città di Meda, il Renate ha sconfitto 3-2 la Juventus Next Gen. Avanti di tre reti, grazie all’autogol di Nicolò Cudrig al 14’ ed alle marcature di Francesco Marano al 38’ e di Manuele Malotti su rigore al quarto d’ora della ripresa, le pantere hanno rischiato di essere rimontate nel finale, quando i giovani bianconeri sono andati a bersaglio con Hamza Rafia al 35’ e con Nikola Sekulov al 41’. L’exploit ha consentito alla compagine allenata da Andrea Dossena di salire a quota 7 punti in classifica, staccando proprio i piemontesi

Serie C: il Pordenone espugna il Ferruccio di Seregno

Pomeriggio non fortunato invece per il Sangiuliano City, che al Ferruccio di Seregno è stato superato 1-0 dal Pordenone, nuova capolista del girone A con 10 punti. A fare da spartiacque nel match è stata la rete di Marco Pinato, a bersaglio al 18’ della seconda frazione. Per i gialloverdi guidati da Andrea Ciceri, fermi a 6 punti, si tratta del secondo kappaò nel torneo, il primo interno.