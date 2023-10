Serie C: il Renate passa il primo turno di Coppa Italia

Il Renate passa il primo turno di Coppa Italia e allo stadio di Zanica, pur in campo con una formazione rimaneggiata per via dell’assenza di alcuni titolari infortunati, supera l’AlbinoLeffe dell’ex ds Antonio Obbedio con le reti di Amadio e Procaccio. Il risultato finale certifica chiaramente la superiorità tecnica dei ragazzi di Pavanel.

Serie C: Munaretti infortunato in campionato, stagione finita

Intanto la bella vittoria sul Lumezzane nell’ultima di campionato, è stata guastata da una una brutta notizia giunta poco prima della trasferta di Coppa in terra bergamasca: l’infortunio di Luca Munaretti che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giovane attaccante, classe 2002 e arrivato in estate tra le fila delle pantere nerazzurre in prestito dalla Cremonese, ha quindi chiuso anzitempo la stagione agonistica, come viene riportato dal comunicato emesso dalla società presieduta da Gigi Spreafico: “A.C. Renate 1947 Srl informa che in seguito all’infortunio occorso durante la partita Lumezzane-Renate, e dopo essersi sottoposto a esami strumentali, il calciatore nerazzurro Luca Munaretti ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A Luca, sfortunato protagonista di questo inizio di stagione, va l’enorme abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra, oltre ad un forte in bocca al lupo per il percorso di riabilitazione da cui, siamo certi, tornerà ancora più forte!”.

Serie C: il tabellino di Albinoleffe-Renate

ALBINOLEFFE – RENATE O – 2

MARCATORI: 41′ pt M. Amadio, 37′ st A. Procaccio



ALBINOLEFFE (3-5-2): L. Pratelli, L. Milesi, F. Zambelli, M. Agostinelli, D. Toccafondi (C. Bettoni), A. Allieri (M. Angeloni), M. Brentan (G. Genevier), C. Muzio (T. Vinzioli), D. Munari (M. Piccoli), S. Longo, C. Carletti. A disposizione: C. Marietta, L. Moleri, M. Zanini, S. Marchetti, I. Doumbia, M. Zoma, M. Gusu, D. Borghini, R. Gatti, A. Arrighini. All: Giovanni Lopez

RENATE (4-3-3): F. Ombra, L. Nicolini, R. Alcibiade, S. Auriletto (dal 17’ st D.Mondonico), M. Amadio, L. Ciarmoli (dal 34’ st M. Currarino), M. Gasperi, M. Tremolada (dal 17’ st M. Garetto), F. Sartore Perez (dal 35’ st C. Jacovo), M. Maletic (dal 21’ st D. Sorrentino), Procaccio. A disposizione: M. Fallani, M. Possenti, M. Rolando, C. Ghibellini, L. De Leo, A. Pellegrino, L. Gobbo, M. Bosisio, A. Bianchimano. All: Massimo Pavanel

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce

AMMONITI: L. Milesi (A), C. Muzio (A), Bettoni C. (A), M. Amadio (R), L. Ciarmoli (R), M. Gasperi (R)