Serie C: Renate espugna Lumezzane, tre punti importanti

Importante vittoria del Renate che allo stadio “Tullio Saleri” supera il Lumezzane e con il gol decisivo realizzato da Tremolada cancella la sconfitta subita a Legnago ma soprattutto una prova opaca, non degna di una squadra che ha sempre lottato con determinazione su ogni campo.

Serie C: padroni di casa subito avanti

La partita a Lumezzane non inizia nel modo migliore per la squadra diretta da Pavanel trafitta dalla rete firmata da Garbi (assist di Ilari) che con precisione manda la palla in rete, portando la sua squadra in vantaggio.

Serie C: Renate pareggia con Currarino

Il Renate però smaltisce in fretta il colpo e pareggia il punteggio con Currarino che capitalizza un’opportunità d’attacco. La partita si livella ma soprattutto evidenzia l’efficacia degli spunti offensivi dei nero-azzurri nel cercare di tornare in gioco prima della pausa.

Serie C: il secondo tempo

Nel secondo tempo il Renate spinge decisamente il piede sull’acceleratore e Curraretto sigla il gol che lo porta in vantaggio. Le emozioni non finiscono mai: il Lumezzane infatti pareggia con Cannavò (assist di Pesce) ma il Renate a dieci minuti dal fischio finale timbra la vittoria con un colpo di testa vincente di Tremolada.

Serie C: il tabellino di Lumezzane-Renate

Lumezzane – Renate 2 – 3

Marcatori: al 18′ Gerbi (L), al 30′ pt Currarino (R); al 7′ Garetto (R), al 23′ Cannavò K. (L), al 40’ st Tremolada (R)

Lumezzane: Galeotti, Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Righetti, Ilari (dal 28’ st Poledri), Pesce (dal 33′ st Taugourdeau), Moscati (dal 15′ st Cannavo), Malotti, Gerbi (dal 34′ st Basso Ricci.), Capelli (dal 15′ st Spini). A disposizione Filigheddu, Greco, Deratti, Filippini, Kolaj., Parodi, Pogliano, Troiani. All. Franzini

Renate: Fallani, Amadio, Mondonico, Munaretti (dal 14′ pt Bosisio), Possenti, Garetto, Esposito, Currarino (dal 26′ st Gasperi), Rolando, Bianchimano (dal 26′ st Tremolada), Sorrentino. A disposizione: Ombra, Alcibiade, Auriletto, Ciarmoli, Iacovo, Maletic, Nicolini, Procaccio, Sartore. All. Pavanel

Note. Ammonizioni: al 16′ pt Dalmazzi (L), all’8′ st Ilari (L), al 21′ st Pesce (L), al 34′ pt Sorrentino (R), al 42′ st Rolando (R), al 43′ st Amadio (R) poi espulso al 45’ st.