Serie A: Monza, torna a salire la febbre per Kean

L’ad Adriano Galliani ha chiuso il mercato, con largo anticipo, con l’arrivo di quattro giocatori, tutti con caratteristiche offensive. Maldini per la trequarti, Zerbin sull’esterno, Djuric in mezzo all’attacco e Popovic, giovanissimo fantasista 2006 tutto da scoprire.

Per lunghe giornate il Monza aveva coccolato l’idea di prendere Moise Kean in prestito dalla Juventus, ma il giocatore preferiva altri lidi, magari con le coppe europee ed infatti sembrava tutto fatto con l’Atletico Madrid. Nelle ultime ore però gli spagnoli si sono tirati indietro e ora l’attaccante, per non perdere la Nazionale in vista degli Europei, ha bisogno di trovare una nuova sistemazione. Stessa necessità della Juventus che con l’esplosione di Yldiz ed il recupero di Chiesa ha di fatto chiuso ogni spazio. Un’opzione sarebbe stata la Fiorentina, ma i viola ingaggeranno in queste ore Belotti dalla Roma. E dunque?

In casa Monza la potenziale situazione da risolvere è quella di Lorenzo Colombo. Per la prima volta da quando è in Brianza, il classe 2003 è rimasto in panchina per tutta la partita domenica con il Sassuolo. In precedenza, o dall’inizio o a gara in corso, aveva sempre marcato presenza. È un segnale, anche questo, a poche ore dalla chiusura del mercato. Il centravanti ex Lecce è sempre di proprietà del Milan che, però, ritrovata una buona produzione di Jovic, non avrebbe grandi spazi in rosa per riportarlo a casa. La soluzione potrebbe essere un ulteriore prestito, per garantirgli minutaggio, anche se fino ad ora l’utilizzo del Monza è stato gradito dai rossoneri. Colombo ha segnato tre gol, ma non ha mai pienamente convinto. Come testimonia l’arrivo di Djuric a copertura.

Serie A: torna a salire la febbre per Kean, per il Monza sarebbe un incastro perfetto

Ecco il possibile risvolto, se il Milan dovesse trovare una nuova destinazione per Colombo, il Monza potrebbe tornare a farsi sentire per Kean. Sarebbe un’operazione last minute, da risolvere velocissimamente, non proprio semplice. Anche perché lo juventino è infortunato e ne avrà, sembra, per almeno tre settimane. Tecnicamente sarebbe un incastro quasi perfetto, perché può giocare sia da riferimento centrale (lasciando a Djuric particolari momenti di partita) sia da esterno, specialmente sulla sinistra. Potenzialmente sarebbe intercambiabile nelle posizioni con Mota Carvalho anche all’interno della partita. Insomma, un’aggiunta di peso. Il Monza sta bene, con 28 punti è molto vicino alla salvezza, e anche il reparto avanzato sembra adeguato, tecnicamente e numericamente all’obiettivo, ma un’occasione così, di prendere un giocatore del giro della nazionale e mandarlo agli Europei, potrebbe non tornare più.