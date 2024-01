Serie A, Monza-Sassuolo LIVE 1-0: El Flaco torna a volare

⚪🔴 31′ Monza avanti ma questa volta il gol è regolare: Mota Carvalho sfugge in bello stile sull’out di sinistra e crossa al centro per l’accorrente Colpani che controlla la sfera e indovina l’angolino con la sfera che passa attraverso le gambe di Ferrari. MONZA 1 – SASSUOLO 0

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ⚽️

⚫️🟢 29′ Grande chance per gli ospiti con una sassata mancina di Thorstvedt, da fuori area, che si stampa sul palo.

⚫️🟢 26′ Sassuolo che non demorde e in contropiede tocca a Laurienté scaldare i guanti a Di Gregorio che respinge a terra la bordata dal limite dell’area.

⚪🔴 23′ Attenzione: tutto fermo! GOL ANNULLATO per posizione di offside millimetrica dell’attaccante portoghese in fase di iniziazione dell’azione biancorossa.

⚪🔴 22′ Monza in vantaggio: tacco illuminante di Colpani a liberare Birindelli che cross al centro per l’incornata di Mota Carvalho che insacca all’angolino.

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ⚽️

⚫️🟢 16′ Laurienté batte velocemente un corner dalla sinistra, appoggio per Henrique che mette al centro, doppia deviazione di Doig e Thorstvedt che non creano grattacapi al rientrante Di Gregorio che blocca senza patemi.

⚫️🟢 14′ Il centrocampista norvegese ci riprova con una botta col sinistro che sorvola la traversa.

⚫️🟢 8′ Reazione neroverde con una discesa di Pedersen sulla destra che crossa al centro, respinge corto Akpa Akpro e conclusione col sinistro di Thorstvedt con la sfera che termina sul fondo.

⚪🔴 3′ Il primo sussulto del match avviene dopo appena tre minuti di gioco: percussione centrale di Colpani che semina panico tra le maglie neroverdi, la palla giunge a Birindelli che da posizione defilata la spedisce sull’esterno della rete.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🧐 Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del grande GIGI RIVA, ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Italiana.

🧐 Dirige l’incontro il Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Miniutti. Il Quarto Uomo è Massimi, Mazzoleni al VAR e Maggioni è l’AVAR.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

La 22^ giornata di Serie A mette di fronte Monza e Sassuolo. Gli uomini di mister Palladino, a +8 sulla zona retrocessione, sono reduci da un periodo non facile condito da due sconfitte consecutive rimediate contro Inter ed Empoli. I neroverdi di Dionisi, orfani dell’infortunato Berardi, nell’ultimo turno di campionato sono crollati allo Stadium sotto i colpi della Juventus di Allegri. In casa brianzola panchina iniziale per i nuovi acquisti mentre è assente l’infortunato Gagliardini. Calcio d’inizio alle ore 15.00 all’U-Power Stadium.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Izzo, Colombo, Djuric, Pedro Pereira, Bettella, Zerbin, Maldini, Bondo, A. Carboni, Kyriakopoulos. All. Raffaele Palladino.

⚫️🟢 SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, M. Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Racic, Mulattieri, Ceide, Viti, Volpato, Lipani. All. Alessio Dionisi.