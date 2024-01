Alessio Zerbin è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. La società lo ha comunicato giovedì 25 gennaio, dopo la firma al tavolo con l’amministratore delegato Adriano Galliani. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Serie A: Alessio Zerbin è un giocatore del Monza, la carriera finora

Classe 1999, nato a Novara, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter per passare al Napoli nel 2017. Qui si ricava spazi nella Primavera e nel 2022 esordisce in Serie A – poi campione d’Italia – e in Champions Legue. L’esordio nei professionisti era stato invece nel 2018-19 in Serie C con la maglia della Viterbese. Dove aveva vinto subito la Coppa Italia di categoria, proprio contro il Monza battuto nella finale di ritorno con gol decisivo al 92′. Lo ha ricordato anche Galliani mercoledì sera, spiegando che Zerbin è un giocatore “fortemente voluto” da mister Palladino.

Nelle prime dichiarazioni il giocatore si è detto “orgoglioso e fiero” della nuova avventura in biancorosso.