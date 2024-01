Serie A, Empoli-Monza finisce 3-0: una tripletta di Zurkowski piega i brianzoli

⏳ Fischio finale al Castellani: Empoli batte Monza con un pesante 3-0.

🟨 92′ Ammonito Pablo Marí per un fallo commesso su Fazzini.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔄 86′ Cambio nell’Empoli: al posto di Cambiaghi entra Fazzini.

⚪🔴 83′ Corner dalla sinistra di Kyriakopoulos per la girata di testa di Caldirola, controlla centralmente Caprile.

🧐 Esordio in maglia biancorossa di Daniel Maldini, proprio contro la sua ex squadra.

🔄 73′ Cambio nel Monza: al posto di Colpani entra Maldini.

🔵🔵 73′ Traversone dalla sinistra di Maleh per il tiro ravvicinato di Shpendi, murato da Caldirola e ancora una volta, è Zurkowski il più reattivo a scaraventare la palla in rete a porta sguarnita. EMPOLI 3 – MONZA 0

⚽️ GOL DELL’EMPOLI ⚽️

🟨 72′ Ammonito Mota Carvalho per proteste.

🟨 70′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Gyasi.

🔄 69′ Cambio nell’Empoli: al posto di Cerri entra Shpendi.

🧐 Il Monza cambia sistema di gioco passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con Colpani, V. Carboni e Mota Carvalho a supporto di Maric.

🔄 67′ Cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira entra V. Carboni.

⚪🔴 63′ Pessina serve Kyriakopoulos che tenta la conclusione velleitaria da lontano che sorvola la traversa.

🔄 61′ Doppio cambio nell’Empoli: al posto di Bereszynski e Marin entrano Cacace e Maleh.

🔵🔵 59′ Cambiaghi raccoglie una corta respinta e calcia al volo, palla alta.

⚪🔴 55′ Clamorosa occasione per il Monza: Pessina in verticale, respinge la difesa toscana con la palla giunge a Mota Carvalho che colpisce di testa tutto solo; Caprile sventa il pericolo smanacciando e allontanando la sfera.

⚪🔴 52′ Sugli sviluppi di un calcio piazzato si fa vedere il neo entrato D’Ambrosio con una girata col destro che termina a lato.

🟨 49′ Ammonito Bereszynski per un fallo commesso su Pessina.

🔵🔵 48′ Il primo sussulto è dell’Empoli con una staffilata da fuori area di Marin che non inquadra la porta.

📣 RIPRENDE IL MATCH AL CASTELLANI!

🔄 46′ Triplo cambio nel Monza: al posto di Izzo, Gagliardini e Colombo entrano D’Ambrosio, Bondo e Maric.

⏳ Finisce il primo tempo al Castellani: Empoli avanti di due reti grazie alla doppietta realizzata da Zurkowski. Biancorossi che, nonostante il passivo, non stanno disputando una brutta gara sfiorando la rete del pareggio con Gagliardini. La rete del 2-0 è stata come una spada di Damocle, giunta nel miglior momento dei brianzoli. In casa Monza previsti dei cambi imminenti in vista del secondo tempo.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

🔵🔵 38′ Raddoppia l’Empoli nel miglior momento del Monza. Luperto serve a sinistra Cambiaghi, cross al centro per il tap-in sotto porta di Cerri sul quale Sorrentino si supera respingendo con i piedi ma il più lesto di tutti è Zurkowski che di testa insacca per la sua doppietta personale. EMPOLI 2 – MONZA 0

⚽️ GOL DELL’EMPOLI ⚽️

⚪🔴 36′ Ci prova Colpani da lontano e da posizione defilata, conclusione da dimenticare che termina addirittura in fallo laterale.

⚪🔴 31′ Ottima chance per il gol del pareggio: Mota Carvalho serve Gagliardini che tira dalla distanza sfiorando l’incrocio dei pali. Monza in crescita.

⚪🔴 29′ Pertugio interessante di Gagliardini per l’inserimento in area di Pedro Pereira che effettua un pallonetto che sorvola la traversa. Gioco fermo, però, per offside.

⚪🔴 25′ Buona trama dei brianzoli: Pessina allarga a sinistra per Mota Carvalho che calcia di prima intenzione, col destro, spedendo la sfera in curva.

⚪🔴 17′ Punizione dalla distanza per il Monza: calcia Colpani col sinistro, si distende sulla sua destra Caprile che blocca senza problemi.

🔵🔵 13′ Azione insistita della squadra di Nicola: cross di Cambiaghi dalla sinistra respinto da Pablo Marí e conclusione al volo, col destro, di Zurkowski che indovina l’angolino, alla destra di Sorrentino, e insacca così per la rete dell’1-0. Seconda rete in campionato per il centrocampista polacco proveniente dallo Spezia. EMPOLI 1 – MONZA 0

⚽️ GOL DELL’EMPOLI ⚽️

🔵🔵 11′ Grande chance per l’Empoli per sbloccare il match: filtrante di Luperto per Gyasi che corre alle spalle di Izzo e, a tu per tu con Sorrentino, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore.

⚪🔴 10′ Lancio dalle retrovie di Pablo Marí a imbeccare Colpani, il Flaco controlla la sfera e la scarica per Colombo, tiro da fuori area dell’ex Lecce che è ammortizzato dalla retoguardia empolese.

🔵🔵 2′ Flipper in area biancorossa con la sfera che rimbalza sulla coscia di Gyasi senza creare pericoli alla formazione ospite.

📣 INIZIA IL MATCH AL CASTELLANI!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Torna in campo il Monza dopo la sonora debacle rimediata nell’ultimo turno contro l’Inter. I biancorossi di mister Palladino fanno visita all’Empoli guidato dal neo tecnico Davide Nicola che ha sostituito l’esonerato Andreazzoli. Nei toscani, orfani dell’infortunato Caputo, si registra l’esordio da titolare dell’attaccante Alberto Cerri, prelevato in prestito dal Como. Diverse novità tra i brianzoli: partono dal 1′ Izzo e Kyriakopoulos che vincono il ballottaggio rispettivamente con D’Ambrosio e Ciurria; Gagliardini torna a centrocampo accanto a capitan Pessina nel suo ruolo originario mentre in attacco Colpani e Mota Carvalho faranno da supporto al terminale offensivo Colombo, a digiuno dal gol da oltre tre mesi ma elogiato nella conferenza di vigilia dal tecnico di Mugnano di Napoli. Calcio d’inizio al Castellani alle ore 15.00.

Le formazioni ufficiali

🔵🔵 EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukievicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All. Davide Nicola.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Stefano Citterio (Squalificato Raffaele Palladino).