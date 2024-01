Serie A: il colpo del Monza è Zerbin, con Popovic e Djuric per la scossa in attacco

Il kappaò di Empoli porta in dote al Monza tre nuovi acquisti sul mercato. Oggi è la giornata di Zerbin, Popovic e Djuric. Sono tutti giocatori con caratteristiche offensive, per provare a rivitalizzare una squadra che ha perso in brillantezza rispetto all’eccezionale girone d’andata.

Serie A: il colpo del Monza è Zerbin, il prestito secco e l’annuncio sui social

L’acquisto più importante, seppur a scadenza già prefissata dalla formula a prestito secco, è sicuramente quello di Alessio Zerbin. Il ragazzo è stato protagonista due stagioni fa al Frosinone in Serie B con 9 gol totali (ha timbrato anche contro il Monza di Stroppa, tanto per fare un esempio), poi con il rientro al Napoli è drasticamente crollato l’utilizzo e quest’anno ha avuto solamente 7 presenze di campionato per mettersi in luce.

Il meglio però l’ha dato in SuperCoppa, specialmente in semifinale quando, subentrato nella ripresa, ha sfoderato prima un tap-in vincente a due passi dalla porta peraltro andando a sbattere con coraggio contro il palo e poi una volata fulminante in contropiede per il 3-0 dei partenopei sulla Fiorentina e la doppietta personale, la prima a questi livelli.

Serie A: il colpo del Monza è Zerbin, l’utilizzo in attacco

Il classe ’99 ha gamba, è potente, veloce e ha fatto vedere anche buona tecnica. Può giocare nei due ruoli dietro l’unica punta, come spalla di un riferimento avanzato, come esterno puro d’attacco, ma, come dimostrato in Arabia contro l’Inter, anche da laterale tutto campo, in questo caso sul lato mancino.

Proprio qui Palladino potrebbe utilizzarlo per coprire un buco di rosa, con un’evoluzione alla Ciurria, visti i risultati dell’anno scorso. Porterebbe corsa, freschezza e anche un po’ di imprevedibilità nell’uno contro uno.

Serie A: Popovic, giovanissimo arriva al Monza per sei mesi

Matija Popovic è giovanissimo e ha firmato al Monza per soli sei mesi, dopodiché sarà libero e si dice possa accasarsi al Napoli. È un attaccante che può svariare su tutto il fronte offensivo, ma è molto acerbo; possibile faccia qualche minuto o che sia più utile per la Primavera1 (considerata anche la data di nascita 8 gennaio 2006), difficile un utilizzo da titolare in un momento di stagione in cui bisogna ancora lottare per confermare la salvezza.

Serie A: c’è anche il centravanti esperto Milan Djuric

Infine Milan Djuric, l’ultimo della lista. È un centravanti bosniaco con passaporto italiano, alto quasi due metri e potente, bravo sul gioco aereo, utile a tenere palla per alzare il baricentro. Segna poco, per non dire pochissimo. Negli ultimi anni in Serie A 5 reti a Salerno in 33 presenze, 1 al Verona in 29 l’anno scorso e attualmente 5 in 19 partite. Classe 1990, sta forse giocando la sua miglior stagione. Il Monza lo pagherà 500mila euro di indennizzo più eventuale bonus salvezza per arrivare attorno al milione, rilevando e confermando il contratto in scadenza a giugno 2025.

Serie A: le smentite e le uscite

Per il resto è stata smentita la voce di Cozza, terzino sinistro del Wolfsburg ex Montepellier, e respinta l’ipotesi di un rientro anticipato dal prestito di Carboni all’Inter. Per quanto riguarda le uscite, si cercano soluzioni per Lamanna, Bettella, Cittadini e Maric, ma al momento si muove poco. È il mercato di gennaio: poche possibilità, soprattutto in prestito, in attesa delle occasioni last minute.