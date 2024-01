Tutto esaurito per l’allenamento del Monza a porte aperte in programma nel pomeriggio di martedì 30 gennaio al centro sportivo Monzello-Berlusconi.

Lo fa sapere la società che invita chi non si fosse garantito un accredito a non andare al campo.

Serie A: tutto esaurito per l’allenamento del Monza a porte aperte, la società aveva previsto le prenotazioni

Il Monza aveva comunicato lunedì pomeriggio il ritorno di un allenamento aperto al pubblico, specificando la necessità di prenorarsi attraverso il sito ufficiale. I posti a disposizione per l’appuntamento delle 14.45 sono andati rapidamente a ruba.

“Per evitare di creare code e disagi si invitano i tifosi privi di accredito a non recarsi presso il Centro Sportivo“, dice la società.