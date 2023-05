Seregno: successo Avis per la prima cronoscalata del campanile di Santa Valeria

Prima cronoscalata sul Campanile del Santuario di Santa Valeria di Seregno promossa dal Gs Avis. All’edizione “Zero” della corsa, ideata e coordinata da Filippo Fumagalli vice presidente del Gruppo, hanno peso parte venti runners che sono scattati dalla linea di partenza. Lasciata la piazza del Santuario sono entrati nel cortile dell’oratorio e hanno iniziato a divorare i 297 gradini del campanile che portano fino al terrazzo.

Seregno: prima cronoscalata del campanile di Santa Valeria, i tempi

Seregno Gs Avis Toppi Elena

Il miglior tempo in campo maschile è stato quello di Gionata Cereda con il crono 2’18” e in ambito femminile quello di Elena Toppi di 2’55”. Con questo evento sportivo i runners affiliati al Gruppo presieduto da Gianmario Longoni hanno inteso far conoscere il loro impegno nelle corse podistiche (evidenziato quest’anno anche dal primo posto nella classifica per società nel Campionato Brianzolo di corsa campestre) nonché valorizzare, nel contesto di una festa tra le più conosciute e popolari in Brianza, un campanile che si piazza nei primi cinquanta posti tra quelli che svettano nella Penisola, con un’altezza superiore ai 70 metri.

Seregno: prima cronoscalata del campanile di Santa Valeria, il più alto della Brianza

Scorrendo una classifica approntata dall’Associazione Italiana di Campanologia, la torre campanaria brianzola più alta risulta quella del Santuario di Santa Valeria a Seregno, costruita tra il 1963 e il 1965 che raggiunge gli 81,15 metri con la statua della Madonna posta in cima alla cuspide e, prima di essere issata il 10 febbraio 1965, benedetta dal prevosto Mons.Luigi Gandini.

Seregno: i risultati Gs Avis

La prima cronoscalata del Campanile di Santa Valeria è stata anche occasione per evidenziare taluni risultati conquistati da runners affiliati al Gs Avis. In particolare quelli ottenuti nella Sarnico Lovere Run, una corsa unica nel suo genere in quanto si svolge sul percorso di km 25,250 che costeggia il Lago di Iseo, da Antonio Iacono (crono 1h 55’10), Fabio Perotta (1h 57’45”), Massimo Tarizzo (2h 02’18”) ed i prestigiosi piazzamenti ottenuti da Stefania Arienti, Eros Brovelli e Pietro Delfino nella maratona internazionale di Padova.