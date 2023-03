Campionato brianzolo di campestre: le premiazioni a Carate

Serata di premiazioni finali del Campionato brianzolo di corsa campestre: è in programma venerdì 31 marzo alle 21 nel salone della Residenza Il Parco in via Garibadi a Carate Brianza.

Per la quarta volta il campionato è stato vinto dal Gs Avis Seregno guidato dal presidente Gianmario Longoni presentatosi al via delle cinque prove con 207 podisti che hanno raccolto 7.652 punti utili per conquistare il trofeo Maxi Sport e anche per ribadire che tutti i traguardi si raggiungono “con le gambe, il cuore, con la voglia di divertirsi e di fare gruppo”.

Campionato brianzolo: le classifiche

Nella classifica finale del circuito il Gs Avis Seregno precede nell’ordine Marciacaratesi con 4.811 punti; Virtus Groane a 4.761; Gruppo Ethos Running Team – Vimercate a 4.531; Runners Desio 3.865; Team Brianza Lissone 1.600; i Gamber de Cuncuress a 1.570.

Nel corso della manifestazione, come da tradizione, saranno consegnate le magliette del campionato agli atleti primi classificati nelle categorie Fidal. Un elenco composto da venti atleti nel quale meritano un particolare elogio quelli tesserati a società della Brianza. Suddivisi per categoria sono Anna Lietti (Cat. senior), Letizia Gaffuri (SF 35), Lopes Donzilia Cardoso (SF 60) del Gruppo Ethos Running Team – Vimercate; Giovanna Terraneo (SF 45–Marciacaratesi); Giacomo Talamazzini (Cat.Promesse–Euroatletica Paderno D.); Simone Ceddia (senior-Pol.Team Brianza Lissone); Giuseppe Cerizza (M65-I Gamber de cuncuress).

Campionato brianzolo: in ricordo di Giorgio Molteni

Inoltre, anche nella 36esima edizione del Brianzolo è stato ricordato Giorgio Molteni, scomparso nel giugno 2016, uomo di sport che ha lasciato tracce incancellabili del suo impegno per la diffusione dell’atletica, nonché per il sostegno al campionato. Un trofeo della Fidal Lombardia che lo ricorda verrà consegnata durante la serata.