Di notte a Briosco per la Mini Night Trail: vincono De Bernardi e Terraneo

Al via della seconda edizione del Mini Night Trail del ciliegio secolare, ospitata nel Centro sportivo Rossini di Briosco, si sono presentati ben 253 podisti (tra loro 43 del Gs Avis Seregno) per affrontare una gara notturna sul percorso di 12 chilometri disegnato in una zona tra le più caratteristiche della Brianza che prevedeva anche un passaggio nei pressi del ciliegio secolare di Besana Brianza, uno degli alberi simbolo del territorio, situato presso la frazione di Vergo Zoccorino e che in primavera offre una splendida fioritura.

Mini Night Trail: il successo di De Bernardi

La gara, molto scenografica, è stata vinta da Massimiliano De Bernardi (Alto Lario – Gravedona) atleta accreditato di importanti vittorie in gare di trail e che ha fermato il crono a 43’38”. Al secondo posto si è posizionato Jonathan Tamborini (BTF 92 Atl. – Cantù) in 44’33” e al terzo Dario Rigonelli (Org.Sportiva Alpinistica – Valmadrera) in 44’42. Importanti piazzamenti hanno premiato la determinazione dei podisti affiliati al G Avis Seregno.

Mini Night Trail: Terraneo, poi Fumagalli e Caglio

Podio femminile interamente brianzolo: ha vinto Giovanna Terraneo (Marciacaratesi – crono 52’39”) che ha preceduto Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.za – 52’47”) e Anna Caglio (Polisp.Besanese – Besana B.za 53’26”). Da Bergamo, nella Innvation Run, corsa su strada di 10 chilometri, podisti della Daini di Carate sono rientrati in sede con medaglie d’argento al collo. Sono Davide Caputo che ha corso nella categoria promesse (il compagno di colori Martino Galvani è rimasto ai piedi del podio) e, nella Cat.SF 35, Valeria Silvera Silva.