Seregno, Gelsia sarà il main sponsor della quarta edizione della “Sport Week”

Per il quarto anno consecutivo, Gelsia sarà il main sponsor della “Seregno Sport Week”, manifestazione sportiva prevista a Seregno, tra venerdì 31 maggio e domenica 16 giugno, per iniziativa dell’amministrazione comunale, supportata dalle associazioni del territorio. Perno dalla proposta sarà il “Gelsia Sport Village”, che in piazza Risorgimento è articolato in un campo da beach volley, uno da beach soccer ed uno da basket tre contro tre, utilizzabili gratuitamente.

“Seregno Sport Week”: l’impegno di Gelsia nel mondo dello sport

Il Gelsia Seregno, in maglia gialla, in azione nella recente finale del trofeo “Alberto Scolari”, che ha vinto

La novità si inserisce in una programmazione a più ampio raggio, che vede Gelsia (gruppo Aeb-A2A) impegnata nel favorire lo sviluppo di un ambiente dinamico ed inclusivo, che risponda alle esigenze della collettività e stimoli la partecipazione attiva della popolazione. In un’ottica prettamente sportiva, la società è da sempre sponsor della squadra seregnese di basket in carrozzina, ha promosso la “Seregno Cup”, manifestazione di calcio giovanile curata dall’Fbc Seregno, contribuito all’organizzazione del trofeo di nuoto “Città di Seregno” e supporta il gruppo sportivo Avis.

“Seregno Sport Week”: il parere di Mauro Ballabio

La “Bicinfesta per Seregno”, tradizionale appuntamento della “Seregno Sport Week”

«Essere sponsor della “Seregno Sport Week” -spiega Mauro Ballabio, presidente di Gelsia– rappresenta un’importante occasione per ribadire il nostro impegno verso il territorio. Crediamo fermamente che lo sport sia un veicolo di valori positivi come il rispetto, la disciplina e la solidarietà, che sono fondamentali per la crescita armoniosa della nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riuscita di un evento così significativo e di sostenere gli sforzi degli organizzatori, degli atleti e di tutti i volontari coinvolti. Gelsia ha creduto nel valore di questa importante manifestazione dalla sua prima edizione. Rinnovare il nostro ruolo di main sponsor conferma il legame indissolubile tra la società e la comunità locale».

“Seregno Sport Week”: la soddisfazione di Massimiliano Riva

Il saggio della Salus ginnastica nel 2023

Analogo è l’entusiasmo di Massimiliano Riva, presidente di Aeb: «Siamo convinti che investire nello sport e nelle realtà locali sia fondamentale per il benessere e la coesione del nostro territorio. Iniziative come la “Seregno Sport Week” rappresentano perfettamente i valori di Aeb e Gelsia, mettendo al centro le persone e la comunità. Sostenere questa bella ed importante iniziativa è parte integrante della nostra missione di promuovere uno sviluppo sostenibile ed inclusivo del territorio».