Seregno, foto ufficiale di inizio stagione per la Ciclistica Seregno

Il piazzale sul quale si affaccia il santuario di Santa Valeria a Seregno è stato il teatro, domenica 5 marzo, della tradizionale fotografia di inizio stagione del gruppo sportivo Ciclistica Seregno, con contestuale presentazione del calendario di uscite previste per il nuovo anno solare.

Ciclistica Seregno: Cattaneo eletto presidente

Il 2023 per la formazione è stato introdotto dal rinnovo del consiglio direttivo, che ha portato alla nomina di Maurizio Cattaneo a presidente. Il gruppo conta attualmente su cinquantacinque soci, che partecipano a varie manifestazioni e vari raduni, come la “Prosecco Cycling” e “L’Eroica”, per citare due tra gli appuntamenti più attesi. Sempre molto partecipato è inoltre il momento conviviale sociale, che quest’anno si è svolto sabato 28 gennaio, in un clima di amicizia ed allegria.