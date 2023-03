Sci di fondo, mondiali Master in chiaroscuro per due atleti del Gs I Camosci

Prestigiosi risultati sono stati conquistati dal fondista Davide Maffeis (Gs I Camosci Seregno) nei campionati mondiali Master, organizzati a Seefeld (Austria) dalla Fis (Federation International de Ski), per atleti con un’età superiore ai 30 anni e che non facciano parte di squadre nazionali. Nella rappresentativa azzurra erano inseriti due fondisti del Gs I Camosci: Laura Calissoni Colnaghi nella categoria Master W08 e Davide Maffeis nei Master M02.

Mondiali Master: in evidenza Davide Maffeis

Tra i protagonisti di questi mondiali si è inserito a pieno titolo Maffeis. L’atleta di Seregno ha esordito con l’ottavo posto nella 7 chilometri in tecnica libera. Nella seconda gara, una 20 chilometri in tecnica classica, più consona alle sue caratteristiche, si è posizionato al terzo posto al fotofinish con il tedesco Franz Felder (il distacco tra i due atleti era di 5 decimi di secondo!). L’oro e il titolo sono stati conquistati da un altro tedesco, Christoph Friedl. Nella prova di staffetta (4×5 chilometri con tecniche miste), Maffeis è stato schierato nella prima frazione a tecnica classica nella rappresentativa italiana. Alla fine delle quattro frazioni, vittoria della Polonia, con tre squadre a contendersi gli altri due posti sul podio. Al traguardo si sono presentate tre squadre nell’arco di 4’’, con la Svizzera che ha ottenuto la seconda posizione, seguita dalla Germania e dall’Italia. L’ultima gara dei mondiali, una 30 chilometri in tecnica classica, si è risolta fotofinish, con la vittoria dell’azzurro Simone Orler, che ha staccato Maffeis di 4 decimi.

Mondiali Master: Seefeld amara per Laura Colnaghi Calissoni

Laura Colnaghi Calissoni

Tutt’altra storia per Laura Colnaghi Calissoni. Nel 2022 i mondiali si svolsero a Canmore, in Canada, con Colnaghi Calissoni capace di vincere tre medaglie, una d’oro, una d’argento ed un bronzo nella categoria Master W08. La forte atleta dei Camosci quest’anno non è entrata in sintonia né con la pista e né con la neve, ottenendo un sesto posto nella gara di apertura, un’inedita 7 chilometri in tecnica classica. «Nella seconda gara, una 15 chilometri sempre in tecnica classica, la rottura di un bastoncino, con il pesante ritardo accumulato rispetto al gruppo di testa, ha costretto la nostra atleta al ritiro -spiega Pino Tagliabue, presidente del Gs I Camosci-. In seguito, la mancata convocazione in una delle staffette rappresentative dell’Italia, ha demotivato Laura, che ha preferito rientrare in Italia».

Mondiali Master: Piller Cottrer si complimenta con Maffeis

A seguire gli atleti italiani c’era l’olimpionico Pietro Piller Cottrer, medaglia d’oro in staffetta alle Olimpiadi di Torino 2006. Cottrer, di Sappada, ha iniziato a sciare con i Camosci della località friulana, in un’associazione che ha attivato, da anni, un gemellaggio sportivo con Seregno. Pietro è stato tra i primi a complimentarsi proprio con Davide Maffeis.