Il Dream team continua a fare sognare: l’Italia del fioretto con Arianna Errigo si è confermata campione d’Europa ai campionati in corso a Genova. Decisiva proprio “TsunAri” Errigo nella finale con la Francia, un grande classico delle pedane: l’Italia ha condotto nel punteggio sin dall’inizio ma nelle ultime frazioni le transalpine sono riuscite a rientrare, fino a sorpassare a pochi secondi dallo scadere. Errigo è riuscita in extremis a riportarsi sul 37-37, e così il titolo europeo si è deciso al minuto supplementare, dove l’olimpionica (e portabandiera) azzurra ha piazzato il colpo del 38-37 che è valso alle fiorettiste italiane il 16° oro della storia all’Europeo, da un’edizione in casa a un’altra, da Bolzano 1999 a Genova 2025. Per il Dream Team è il quarto trionfo continentale consecutivo (dopo Antalya 2022, Cracovia 2023 e Basilea 2024).

Scherma: Arianna Errigo campionessa d’Europa a squadre, il ringraziamento ai tifosi

Con super Errigo, che ha compiuto 37 anni il 6 giugno e ha festeggiato anche con i gemelli nati nel 2023, l’altra mamma Martina Batini con Anna Cristino e Alice Volpi. Per la campionessa di Muggiò, da tempo trasferita a Frascati, una bella rivincita dopo l’eliminazione precoce nella gara individuale dovuta anche alla stanchezza accumulata per “imprevisti familiari” che le avevano fatto dire che “più di così non potevo proprio fare” dispiacendosi “per tutte le persone che sono venute a sostenermi, chi ha fatto tanti chilometri, chi ha saltato una giornata di lavoro o chi semplicemente voleva vedermi, grazie! Grazie a chi mi ha portato dei pensierini, a chi mi ha tifato e grazie per l’affetto, mai scontato“.

Un affetto che l’ha investita per la gara a squadre: “Ci confermiamo… Campionesse europee. Grazie ragazze, grazie Genova, grazie a tutto il pubblico“.