Premiati i migliori giovani atleti della stagione invernale dei Camosci seregnesi

Nella sala Gandini a Seregno, si sono svolte le premiazioni relative alla stagione invernale 2022/23 del Gs. I Camosci. Oltre alle atlete ed atleti che hanno gareggiato in numerose manifestazioni da quelle regionali sino a quelle di livello internazionale, sono stati premiati i partecipanti al corso di sci fondo svoltosi a Campra (stazione sciistica Svizzera) ed i giovani che hanno aderito al progetto “Giocare, sciare si può fare” istituito grazie ad un bando indetto dall’amministrazione comunale utile per certificare la capacità del Gruppo Camosci, la cui sede operativa è in via De Nova, nei pressi del Santuario Madonna dei Vignoli a Seregno, di coltivare e promuovere lo sport nella sua più vera finalità. “Sono convinta che, una delle caratteristiche peculiari degli ultimi anni – ha spiegato Maria Pia Ferrario nel presentare la serata – sia stata il binomio Amministrazione Comunale e Gruppo Camosci che ha portato ad una sinergia motivante e efficace. A tale proposito vorrei evidenziare come questa interazione, indirizzata soprattutto ai giovani, abbia dato frutti e dimostrato come, istituzioni e Associazioni che collaborano e hanno idee, possano reciprocamente potenziarsi”.

Premiati i migliori giovani atleti della stagione invernale: presenti anche gli sporsor



A fare gli onori di casa sono stati Giuseppe Frigerio e Pino Tagliabue, rispettivamente presidenti del Gs. I Camosci a dell’Associazione. Alla serata sono intervenuti, Roberto Poltronieri, BCC Carate Brianza e Walter Rinaldo ditta Flexform.

I primi ad essere premiati sono stati i fondisti Davide Maffeis (vincitore di una medaglia d’argento ed una di bronzo ai Mondiali Master di Seefeld); Lucia Broggini seconda classificata nella staffetta e ottava a livello individuale ai Campionati Italiani categoria ragazze a Vermiglio, risultato mai ottenuto da un atleta dei Camosci. Quindi Laura Calissoni Colnaghi per aver vinto nella stagione 5 titoli ai Campionati Italiani Master e per le numerose vittorie in altre gare nazionali; Pietro Broggini, allenatore e maestro di sci che ha partecipato come tecnico alle Universiadi 2023 a Lake Placid. Poi sono sfilati tutte le atlete e gli atleti che hanno gareggiato nella stagione agonistica appena conclusa, i partecipanti al progetto “Giocare, sciare si può fare” e gli iscritti al corso di sci fondo Campra 2023.