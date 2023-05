Finale Playoff volley femminile: Vero spreca l’occasione scudetto, gara 5 decisiva in Veneto

Niente da fare, sarà gara 5. Vero Volley Milano è caduta sabato 13 maggio contro la Imoco Prosecco doc Conegliano davanti al tifo amico, all’Arena di Monza (3983 spettatori presenti) nella gara 4 della Finale playoff che assegnerà lo scudetto di serie A1. Un tonfo nel momento più bello quando, sulle ali della vittoria in Veneto, sarebbe servito lo sprint decisivo.

Volley serie A1 femminile: Conegliano in gran spolvero

Ma le ragazze di Gaspari si sono ritrovate davanti un Conegliano in gran spolvero (23 punti di Haak e la doppia cifra di Plummer e Fahr) che mette subito le cose in chiaro: subiti un paio di break le venete li hanno rapidamente ricuciti e hanno messo il turbo per agguantare il primo set. Le lombarde hanno faticato a trovare le contromisure con le ospiti battono bene e difendono tutto. Da segnalare nel Vero una opaca Thompson e una Sylla poco brillante. Lunedì 15 maggio, alle ore 20.45, al Palaverde di Villorba, la decisiva Gara 5 mette in palio lo Scudetto.

Foto Roberto Del Bo

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (24-26, 20-25, 17-25)

Vero Volley Milano: Larson 6, Folie 2, Thompson 6, Sylla 6, Stevanovic 5, Orro 3, Parrocchiale (L), Stysiak 12, Begic 1, Candi. Non entrate: Rettke, Davyskiba, Allard, Negretti (L). All. Gaspari.

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Robinson-cook 6, Lubian 5, Wolosz, Plummer 11, Fahr 10, Haak 23, De Gennaro (L), De Kruijf 1, Gennari, Pericati. Non entrate: Bardaro (L), Squarcini, Gray, Carraro. All. Santarelli.