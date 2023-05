Pallavolo, Vero Volley alla seconda finale scudetto consecutiva: Scandicci ko, c’è Conegliano

Seconda finale scudetto consecutiva per il Vero Volley femminile. La squadra di Marco Gaspari ha ribaltato la serie di seminifinale con la Savino Del Bene Scandicci andando a vincere gara-3 in trasferta e al tie-break. Dopo essersi fatta rimontare dallo 0-2 e facendo palpitare i cuori dei tifosi nel terzo set perso ai vantaggi e nel quarto smarrito a 18. I parziali alla fine dicono 21-25, 20-25, 26-24, 25-18, 8-15 in oltre due ore di gioco.

Pallavolo, Vero Volley alla seconda finale scudetto consecutiva: sabato 6 maggio in campo a Conegliano

Vero Volley vince gara3 – foto Del Bo/Consorzio Vero Volley

Cuore, qualità, generosità e determinazione alla base della prestazione della squadra del Consorzio, denominata Milano da quest’anno. Monza o Milano, saranno comunque ancora le ragazze in rosa a giocarsi il tricolore con la solita Conegliano da sabato 6 maggio, alle 20.45 in Veneto, per Gara-1 e martedì 9 maggio all’Arena per gara-2 (ore 20.45).

Pallavolo, Vero Volley alla seconda finale scudetto consecutiva: Thompson MVP

Nella decisiva gara-3 Orro e compagne hanno approcciato la sfida con il piglio delle grandi giornate. Thompson protagonista nei primi due parziali e con 28 punti finali anche MVP del match. Nel tie-break in cattedra Sylla, Stevanovic e Folie per costruire un break da subito risultato decisivo. Bene le difese di Larson e Parrocchiale. Per Scandicci Antropova da 27 punti.

Vero Volley vince gara3 – foto Del Bo/Consorzio Vero Volley Larson

Pallavolo, Vero Volley alla seconda finale scudetto consecutiva: le dichiarazioni

Myriam Sylla (schiacciatrice Vero Volley Milano): “Bellissima vittoria per noi. Siamo tanto felici, non so cosa dire dopo una partita di questa intensità. Abbiamo avuto il coltello tra i denti, contro una squadra forte che nel terzo e quarto set ha sbagliato sempre meno. Brave noi nel quinto parziale a reagire. Ora Conegliano, un’altra battaglia ma noi siamo pronte”.

Jovana Stevanovic (centrale Vero Volley Milano): “Grandissima vittoria che ci regala la Finale. Ci aspettavamo una gara così, contro una Scandicci che ha una super squadra. Sono molto orgogliosa del gruppo perché abbiamo giocato di squadra e non mollato mai. Ora dovremo avere la stessa pazienza in Finale contro Conegliano. In questo modo tutto è possibile”.