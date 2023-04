Pallavolo, Vero Volley ko a Scandicci nella prima semifinale: “Riposiamo e pensiamo a gara-2”

È già decisiva la partita di domenica 30 aprile all’Arena di Monza per il Vero Volley di coach Marco Gaspari: la squadra del Consorzio ha perso gara-1 della semifinale playoff a Scandicci e domenica sera ha bisogno di vincere per allungare la serie alla bella che si giocherebbe di nuovo in Toscana. In palio un posto nella finale per lo scudetto femminile, giocata l’anno scorso dalle monzesi contro Conegliano.

Pallavolo, Vero Volley ko a Scandicci nella prima semifinale: sconfitta per 3-1

Pallavolo Vero Volley Scandicci – foto Del Bo/Consorzio Vero Volley Pallavolo Vero Volley Scandicci – foto Del Bo/Consorzio Vero Volley

Il Vero Volley ha perso col punteggio di 1-3 (21-25, 25-12, 25-13, 25-23), subendo le padrone di casa dopo un primo set molto equilibrato con Larson e Sylla solide in ricezione e Thompson (top scorer delle sue con 21 punti) precisa in attacco. Dall’altra parte della rete straripanti Antropova (vent’anni e 30 punti), Pietrini (17) e Zhu (16).

Pallavolo, Vero Volley ko a Scandicci nella prima semifinale: parla Parrocchiale

Beatrice Parrocchiale (libero Vero Volley Milano): “Il primo set lo abbiamo giocato molto bene. Non abbiamo mai mollato, soffrendo in alcune fasi, ma siamo tornate con carattere e ordine nei momenti che contavano. Nei due set centrali, invece, abbiamo avuto quei black-out che ci stanno accompagnando un po’ in questa stagione. Adesso dobbiamo riposare e pensare a Gara 2. Loro hanno fatto una grande partita: hanno spinto al servizio e sono state concrete in attacco con Pietrini e Antropova. Dovremo riuscire a fermarle domenica“.