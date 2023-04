Pallavolo: Vero Volley in semifinale scudetto con Scandicci, parla coach Gaspari

Semifinale per il Vero Volley di coach Marco Gaspari. La squadra femminile del Consorzio ha battuto Casalmaggiore per 3-1 nella decisiva gara 3 dei playoff e ha conquistato la sua quarta semifinale scudetto consecutiva: incontrerà Scandicci.

Pallavolo: Vero Volley in semifinale scudetto, è la quarta consecutiva

Grande protagonista Jordan Thompson con 31 punti. Poi Folie in battuta (anche due ace per lei), Larson in difesa e Sylla. Vero Volley concentrata per respingere il tentativo di rimonta di Casalmaggiore nel terzo set: 25-21, 25-22, 22-25, 25-21 i parziali.

Prossima avversaria è la Savino Del Bene Scandicci. Gara 1 (si gioca al meglio delle tre partite) è fissata a Firenze giovedì sera alle 20.30. Squadre all’Arena di Monza domenica 30 aprile alle 20.30 per Gara 2