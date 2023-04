Video Pallavolo: il Vero Volley stende Padova 3-0, caccia alla semifinale

“Siamo felici per la prova di stasera contro una squadra come Padova che durante la regular season ci ha fatto penare non poco. Abbiamo fatto un bel gioco: tutti hanno voglia di stare in campo e stanno spingendo per dare il loro contributo. Sono felice per la squadra e per i compagni”: parola del centrale della Vero Volley Monza Thomas Beretta, dopo la vittoria secca contro Pallavolo Padova per 3-0 (25-21, 25-21, 25-22).

Vero Volley stende Padova: l’ultima gara

“Martedì ci aspetta l‘ultima gara del girone, in trasferta contro Verona, dove proveremo a spingere un’altra volta per provare a chiudere al meglio in classifica. L’obiettivo è provare a vincere questo torneo” ha aggiunto. All’Arena di Monza Beretta e compagni si sono imposti sulla Pallavolo Padova in un’ora e mezza, avvicinando sempre più l’obiettivo semifinale (passano le prime quattro della classifica) e portandosi a casa il secondo successo nella competizione dopo quello al tie-break su Modena alla prima giornata.

Vero Volley stende Padova: Szwarc, Maar e Davyskiba

A fare la differenza per i padroni di casa, oltre alla verve offensiva ben interpretata da Szwarc, Maar e Davyskiba (tutti e tre in doppia cifra, il primo MVP della sfida), ben serviti da un ispirato Fernando Kreling in regia, la maggiore lucidità nelle fasi centrali del primo e secondo parziale.