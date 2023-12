Pallavolo: Mint Monza ai quarti di Challenge Cup, subito la Serie A

Missione compiuta per la MINT Vero Volley Monza che vince anche la gara di ritorno degli ottavi di finale della CEV Challenge Cup e si qualifica ai quarti dove incontrerà il Levski Sofia. E non c’è troppo tempo per riposare perché il 26 dicembre sarà subito campionato per una sfida che può valere anche il terzo posto.

Pallavolo: Mint Monza ai quarti di Challenge Cup, Panathinaikos battuto 3-0

Pallavolo MINT Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Giovedì sera all’Arena di viale Stucchi la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley ha archiviato la pratica, superando per 3-0 il Panathinaikos Atene: 25-15, 27-25, 25-17 i parziali per entrare tra le migliori otto squadre della rassegna continentale.

MVP dell’incontro lo schiacciatore canadese Maar autore di 13 punti di cui 4 ace e un muro. Tra i top scorer per i brianzoli anche Galassi e Szwarc, rispettivamente con 12 e 11 punti.

«Siamo una squadra forte e oggi lo abbiamo dimostrato. In trasferta abbiamo fatto un po’ di fatica, mentre in casa siamo riusciti a fare il nostro gioco. Oggi abbiamo spinto in battuta e siamo stati consistenti in difesa e ricezione: una gara da grande squadra», ha detto Maar.

Pallavolo MINT Vero Volley Monza – foto Consorzio Vero Volley

Pallavolo: Mint Monza martedì contro Cisterna Volley

Martedì 26 dicembre, alle 18, di nuovo in campo questa volta in campionato per affrontare in trasferta il Cisterna Volley.

Pallavolo: il tabellino di Mint Monza-Panathinikos

MINT Vero Volley Monza – Panathinaikos Atene 3-0 (25-15; 27-25; 25-17)

MINT Vero Volley Monza: Visic, Loeppky, Maar 13, Mujanovic 2, Galassi 12, Takahashi 7, Beretta, Kreling 1, Di Martino 10, Gaggini (L), Szwarc 11. Non entrati: Frascio, Comparoni, Morazzini (L). All. Eccheli.



Panathinaikos Atene: Kasampalis, Kovar 7, Hierrezuelo 3, Ferreira 5, Fragkos, Kontostathis (L), Hernandez Ramos 15, Voulkidis 3, Protopsaltis 4. Non entrati: Petreas, Papangelopoulos, Markou, Kostopoulos (L). All. Andreopoulos