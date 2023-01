Pallavolo, Champions League: contro l’Alba Blaj la prima del Vero Volley a Milano

È in programma mercoledì 18 gennaio il primo dei tre appuntamenti stagionali fissati all’Allianz Cloud di Milano per le ragazze del Vero Volley di Marco Gaspari. Alle 20 nel rinnovato palazzo di piazza Stuparich ospitano le romene della CS Volei Alba Blaj per la quarta giornata della Pool B della CEV Champions League 2023.

Pallavolo, Champions League: Vero Volley conta di recuperare Sylla

L’obiettivo è riprendere la marcia dopo due sconfitte consecutive al tie-break contro Le Cannet in Francia la scorsa settimana in Coppa e contro Casalmaggiore all’Arena di Monza domenica in campionato. L’auspicio del coach è di poter contare su Myriam Sylla, out nelle ultime due settimane per un problema al polso.

Pallavolo, Champions League: l’analisi di coach Gaspari

“Dobbiamo avere voglia di tornare a vincere – ha analizzato il coach – Siamo in un periodo delicato: le due performance negative, in cui abbiamo lottato senza mettere in campo la qualità che ci contraddistingue, non hanno portato il risultato sperato. Puntiamo a riscattare il passo falso in Champions League in Francia e abbiamo l’occasione di farlo a Milano, in casa nostra, dove abbiamo il dovere di mettere in campo una prestazione di livello e portare a casa il risultato. La stanchezza delle tante gare giocate non deve essere un alibi. Abbiamo un calendario fitto, è vero, ma dobbiamo evitare di pensarci. Non stiamo giocando bene, lo sappiamo. L’orgoglio individuale deve uscire fuori e sono certo che quando riprenderemo fiducia in noi stessi staremo meglio anche dal punto di vista fisico”.

Le altre due gare del Vero Volley Milano all’Allianz Cloud di Milano saranno contro Le Cannet l’8 febbraio e Conegliano il 5 marzo.