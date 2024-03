Pallavolo: Allianz in semifinale di Champions League, Vero Volley tra le migliori 4 d’Europa

Impresa storica per le ragazze della pallavolo: l’Allianz Vero Volley Milano ha vinto anche la gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League, ancora col punteggio di 3-0 (25-21, 25-14; 25-23), e per la prima volta è tra le migliori quattro squadre d’Europa.

In semifinale affronterà il Fenerbahce Opet Istanbul, vincente nell’altro quarto di Finale contro l’Allianz MV Stuttgart. Andata a Milano (12/13/14 marzo le possibili date) mentre il ritorno sarà al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul (20/21/22 dello stesso mese).

Pallavolo: Allianz in semifinale di Champions League, Raphaela Folie è Mvp

MVP del match Raphaela Folie, protagonista con 13 punti di cui 4 muri. In doppia cifra per Milano anche Heyrman, Bajema e Egonu tutte e tre a quota 10.

«La qualificazione alle semifinali era ovviamente il nostro obiettivo e la vittoria questa sera significa tanto – ha detto proprio la Mvp Folie – In entrambe le partite abbiamo messo in campo un bel gioco e stasera, nonostante abbiano provato a darci del filo da torcere, siamo state brave tutte quante soprattutto nel finale dei set. Siamo contentissime e ora attendiamo il Fenerbahçe».

Pallavolo: domenica a tutto volley a Monza con Allianz e Mint in campionato

L’Allianz Vero Volley domenica 3 marzo alle 12 torna subito in campo all’Opiquad Arena di Monza: arriva l’Aeroitalia Smi Roma per la sfida di campionato. Una giornata a tutta pallavolo in viale Stucchi.

A seguire, alle 17.30, i ragazzi della Mint affrontano Cisterna per l’ultima partita di stagione regolare di Superlega. È una partita decisiva per definire la griglia dei playoff.

Pallavolo: Folie e Gaspari a fine gara