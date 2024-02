Pallavolo: le campionesse della Serie A alla festa del minivolley del Vero

Un cinque alto con Paola Egonu, l’abbraccio con Alessia Orro e Brenda Castillo, i sorrisi di Raphaela Folie. La presenza delle giocatrici della Serie A ha reso indimenticabile la “Festa del minivolley” per oltre 300 bambini. L’appuntamento come tradizione è andato in scena all’Opiquad Arena di viale Stucchi e ha coinvolto i piccoli atleti del Consorzio Vero Volley e i partecipanti ai Progetti scuola.

Pallavolo: le campionesse della Serie A alla festa del minivolley, Sebadance e i progetti educativi

Grandissima la partecipazione sia in campo sia sulle tribune dell’Arena, con i partecipanti coinvolti tra tanta pallavolo, giochi, intrattenimento e tanto divertimento.

La sorpresa speciale è stata svelata a metà mattina: l’ingresso in campo delle giocatrici di Serie A1 femminile, che hanno giocato e si sono divertite con i bambini, mettendo anche in scena uno speciale balletto con Sebadance del lesmese Sebastiano Fumagalli.

I piccoli atleti si sono divisi tra cinque stazioni di gioco a tema e grazie ai progetti per la scuola primaria, Mangioco e AmbienteVero, hanno affrontato in modo divertente anche temi importanti come una sana e corretta alimentazione e il rispetto dell’ambiente.

Pallavolo: festa del minivolley, approfondimento per i genitori

Approfondimento per i genitori col workshop formativo di Global Thinking Foundation dal titolo “Dipendenze: No grazie” tenuto dalla presidente Claudia Segre sul tema della dipendenza senza sostanza.