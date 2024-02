Pallavolo, Champions League: Allianz vince in Polonia l’andata dei quarti

Vittoria in Polonia per l’Allianz Vero Volley nell’andata dei quarti di Cev Champions League femminile di pallavolo dopo il secondo posto nelle final four di Coppa Italia del fine settimana, perse la tie-break con Conegliano. La squadra del Consorzio ha superato per 3-1 le padrone di casa di LKS Commercecon Lódź: 18-25; 25-14; 18-25; 14-25 i parziali di un successo molto importante.

Pallavolo, Champions League: Orro Mvp, Rettke top scorer

Pallavolo Allianz Vero Volley – foto Consorzio Vero Volley

La squadra di coach Gaspari ha avuto una battuta d’arresto solamente nel secondo set, complice anche la stanchezza accumulata nell’ultimo weekend di gare, tornando ad aggredire con decisione il match già a partire dal parziale successivo,

Mvp Alessia Orro, capace con la sua regia di mandare in doppia cifra ben quattro compagne di squadra, oltre a mettere a segno 3 punti individuali. Top scorer Rettke con 16 punti, doppia cifra anche per Sylla ed Egonu, entrambe a quota 14, Heyrman 12.

Pallavolo Allianz Vero Volley – foto Consorzio Vero Volley

«Prima di tutto devo ammettere che è stato bello giocare in questa atmosfera – ha commentato Teodora Pusic – Noi abbiamo aperto il match molto bene, invece, nel secondo parziale loro hanno spinto pareggiando la partita, trascinate anche dal pubblico. Alla fine, però, abbiamo messo in mostra la nostra forza conquistando una vittoria molto importante per noi».

Pallavolo, Champions League: domenica a Pinerolo

Dopo tre partite in quattro giorni, l’Allianz Vero Volley Milano potrà sfruttare qualche momento di riposo prima di tornare a giocare domenica 25 febbraio alle 18.30 sul campo di Pinerolo.