Non solo il Giro d’Italia con la tappa 18. Giovedì 29 maggio è in programma anche la tappa del Giro-E Enel da Biassono a Cesano Maderno. È la tappa 15 e per una parte ricalcherà il percorso della corsa rosa. È la e-bike experience ambassador della green economy collegata al Giro d’Italia quest’anno alla settima edizione.

Giro d’Italia E-bike tappa 15 Biassono-Cesano Maderno 2025

Non solo Giro d’Italia, c’è anche il Giro-E Enel: il percorso

Sono 52,1 i chilometri del percorso della tappa al via alle 13.05 da piazza Italia a Biassono, dove verrà allestito il Green Fun Village dalle ore 9.30 e il podio firma. L’incolonnamento dalla Sp 6. L’arrivo è a Cesano Maderno tra le ore 15 e le 15.30 in corso Roma, circa due ore prima dell’arrivo della gara pro (al via da Morbegno alle 13.50 e in arrivo in provincia di Monza intorno alle 16).

Dopo piazza Italia il percorso prevede il passaggio su via Parco in un minicircuito cittadino, poi sulla Sp6 fino a viale Cavriga (13.30), l’ingresso nel parco fino a Villasanta dove percorrendo via Edison la carovana si dirigerà verso lo svincolo per la Sp45 (13.42) per arrivare attraverso la provinciale (via Monte Rosa ad Arcore) a Lesmo e alla Sp 177 (13.54) per imboccare il percorso del Giro. Per proseguire per Triuggio, Albiate, Seregno e il circuito di Cesano Maderno e l’arrivo di corso Roma tra le 15.01 e le 15.21).

Non solo Giro d’Italia, c’è anche il Giro-E Enel: il progetto BiciScuola

Presente, in partenza, al Green Fun Village di Biassono anche il gruppo dei bambini del BiciScuola, il progetto educativo ideato per avvicinare i più piccoli al ciclismo, ai suoi valori e al Giro d’Italia. In particolare, arriveranno gli alunni della classe 5B della scuola primaria Aldo Moro e della classe 5B della scuola primaria Sant’Andrea dell’Istituto Comprensivo Sant’Andrea. Mentre in arrivo, a Cesano Maderno, il villaggio del Giro d’Italia denominato GiroLand e allestito in piazza 25 Aprile, ospiterà la classe 2A della scuola primaria paritaria Maria Ausiliatrice e la classe 4A della scuola Brianza Bilingual Education.

Il BiciSuola coinvolge gli alunni delle scuole primarie delle province toccate dal Giro d’Italia e quelle di partenza del Giro-E. Lo scopo è ensibilizzare i più piccoli all’utilizzo della bicicletta.

Non solo Giro d’Italia, c’è anche il Giro-E Enel: la partnership con Anci

Partner del Giro-E Enel è l’Anci che promuove “iniziative a impatto generazionale per l’inclusione socioeconomica della popolazione giovanile nelle comunità locali, come driver per lo sviluppo sostenibile dei territori“. Per l’occasione a Biassono saranno organizzate delle visite guidate presso il Museo Civico “Carlo Verri”, a cura degli studenti della Scuola “Pietro Verri”.

Non solo Giro d’Italia, c’è anche il Giro-E Enel: le restrizioni della viabilità a Biassono

Giovedì 29 maggio dalle 6 alle 24 le restrizioni alla viabilità a Biassono prevedono in via degli Artigiani: chiuso il parcheggio di fronte al civico 5; via Trento e Trieste: completamente chiusa dal piazza Italia fino a via Matteotti, compresi tutti i parcheggi tra i civici 16 e 32. Chi arriva dall’incrocio con Via Matteotti dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra; largo Pontida sarà completamente interdetto al traffico e alla sosta.

Dalle 6 alle 14 divieto di sosta (con rimozione forzata) in altre zone del centro: tutti i parcheggi di via San Martino; i parcheggi di piazza San Francesco tra i civici 49-46 e 42-40;