Cedimento stradale: lunghe code durante il ponte del 1 maggio sulla provinciale. Nulla a che vedere con le partenze o i rientri dalle vacanze, però. Succede che ad Albiate, lungo il tratto di Sp135, l’arteria che collega il paese a Seregno, nella serata di mercoledì 30 aprile BrianzAcque è dovuta intervenire, di concerto con la polizia provinciale, per la messa in sicurezza di un tratto in cui si era verificato un cedimento stradale che non ha, comunque, coinvolto persone o mezzi. La strada, per altro, è quella che sarà interessata dal transito della carovana del Giro d’Italia a fine maggio.

Albiate cedimento stradale su provinciale Albiate-Seregno

Albiate: buca sulla provinciale del Giro d’Italia, Brianzacque al lavoro per riparare la criticità

Nei giorni immediatamente successivi al cedimento BrianzAcque ha avviato i lavori di scavo per la sistemazione fognaria e stradale. La via in quel punto – fa sapere la società – era già stata oggetto di una ispezione video non aveva evidenziato la criticità. I lavori hanno inevitabilmente comportato alcuni disagi alla circolazione con lunghe code in entrambe le direzioni.

Tra sabato 3 e lunedì 5 maggio, Brianzacque ha operato per riparare il cedimento della tubatura fognaria chiudendo la buca che si era creata. E, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, l’intervento di ripristino si è pressoché completato lunedì 5 maggio con la posa del tappetino di asfalto, il senso unico alternato (in vigore nel fine settimana) dovrebbe essere tolto nelle prossime ore in quanto l’intervento effettuato è già da considerarsi risolutivo.