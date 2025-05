Arriva il gran giorno del Giro d’Italia e la Brianza si prepara a un 29 maggio di grande festa, con il traguardo a Cesano Maderno, e alcune modifiche a viabilità e servizi, necessarie per la sicurezza dell’evento. Da Lesmo, dove la carovana entrerà in provincia di Monza nella tappa numero 18 con partenza da Morbegno, a Triuggio e Albiate fino a Cesano ci sono delle cose da sapere. Fin dalle ore 13.

Giro d’Italia 2025 planimetria tappa 18 Morbegno-Cesano Maderno

Giro d’Italia 2025: Cesano Maderno e la mappa interattiva

Cesano Maderno si blocca per l’evento sportivo e per una occasione di festa per tutti. Giovedì 29 maggio, per l’arrivo di tappa del Giro d’Italia, traffico bloccato in una ampia fetta del territorio (quella del circuito interno) dalle 13 fino alle 18.30. L’area del traguardo della corsa, compresa tra Corso Roma, via Dante, piazza XXV Aprile e vie adiacenti, sarà inibita alla circolazione e alla sosta già dalle prime ore del mattino per consentire all’organizzazione di posizionare i mezzi e di allestire le strutture necessarie.

Dalle 5 alle 23, inoltre, divieto di circolazione in corso Roma nel tratto compreso tra la Tangenziale Sud e corso della Libertà. Dalle 13 alle 18.30 divieto di circolazione sul percorso di gara. Nel periodo di sospensione della circolazione è vietato anche l’attraversamento del percorso a veicoli e pedoni.

Il giorno 29 maggio dalle 13 alle 18.30 sarà interrotta la viabilità in tutte le vie di intersezione e collegamento con il percorso di gara del Giro d’Italia: le linee Z115 e Z116 effettueranno il percorso solo sul versante Seveso-Barlassina-Seveso e non transiteranno da Cesano Maderno e Seregno. La linea Z116 avrà gli attestamenti a Cesano Maderno in via Calabria (ITC Iris Versari) e a Seveso in via Vignone.

Il consiglio è quello di non usare l’auto e di raggiungere Cesano con la bicicletta. Per chi proprio ha necessità di spostarsi in auto, sono stati individuati i parcheggi, segnalati da appositi cartelli. È possibile la consultazione della mappa interattiva pubblicata sul sito e sui social network del Comune.

Anche i parcheggi per le biciclette allestiti in aggiunta alla velostazione saranno presidiati da numerosi volontari. Le aree per la sosta delle biciclette sono state dotate di 90 rastrelliere per un totale di 630 posti: 175 nel cortile “Pagan”, 175 all’oratorio di via San Carlo e 280 all’ex oratorio femminile di via delle Rose. A questi si aggiungono i 180 posti della velostazione

Giro d’Italia 2025: a Seregno chiusura anticipata delle scuole

Il Giro torna a Seregno a due anni dal maggio 2023, quando circa 30mila persone fecero da cornice alla partenza da via fratelli Bandiera della tappa poi terminata a Bergamo. Stavolta si tratta di un passaggio, ma la festa è assicurata dall’animazione della Carovana rosa.

Secondo il programma delineato dagli organizzatori, i corridori tra le 16.20 e le 16.40 circa, a seconda dell’andatura della prova, approderanno in via Montello per proseguire in via Cavour, corso Matteotti, via Stefano da Seregno, piazza Roma, via Sciesa, via Milano, via Colzani, via Ripamonti, via Bacone e via Cassina Savina. Meta finale, come detto, sarà quindi Cesano Maderno.

Un’ordinanza firmata dal sindaco Alberto Rossi ha disposto la chiusura anticipata delle scuole, per la sola giornata di giovedì 29 maggio, a mezzogiorno, in modo da consentire ad alunni e studenti dei singoli plessi di fare ritorno alle proprie case prima che la viabilità sia inevitabilmente rivoluzionata dal passaggio delle biciclette.

Nello specifico, una seconda ordinanza, curata dal corpo della Polizia locale, ha programmato la sospensione della circolazione delle vetture, tra le 13 e le 18, lungo tutto il tratto interessato dalla tappa: il provvedimento interesserà le vie Montello e Cavour, il corso Matteotti, le vie Stefano da Seregno e Giovanni XXIII (ad eccezione dei residenti diretti alle proprie abitazioni), il viale Mazzini (esclusi i residenti diretti alle loro abitazioni), la via Sciesa, il sottopasso della via Milano, le vie Colzani, Ripamonti, Bacone e Cassina Savina. È stato inoltre preventivato un divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, sempre per giovedì 29 maggio, a partire dalle 9 e fino alle 18, nelle vie Montello e Cavour, nel corso Matteotti, nelle vie Stefano da Seregno e Sciesa, nel sottopasso della via Milano, nelle vie Colzani, Ripamonti, Bacone e Cassina Savina. Il controllo dell’osservanza delle prescrizioni è stato affidato al personale del corpo della Polizia locale ed alla Forze dell’ordine, mentre ai volontari del gruppo comunale della protezione civile, considerata la rilevanza della ricaduta che l’evento avrà sulla vita cittadina, è stato demandato il compito di fornire le opportune informazioni ed indicazioni alla popolazione, per garantire, nelle vie adducenti il percorso della gara ciclistica, il libero transito ai veicoli di soccorso in caso di emergenza e la possibilità ai pedoni di poter raggiungere il tracciato in sicurezza.

Giro d’Italia 2025: il circuito a Cesano Maderno

Giro d’Italia 2025: Lesmo, primo paese della provincia attraversato dalla corsa rosa

Lesmo sarà il primo Comune tappa della provincia attraversato dalla corsa, che dalla provinciale svolterà in piazza Dante verso via Manzoni e la Sp 135. L’evento comporterà modifiche alla viabilità e all’organizzazione dei servizi scolastici e comunali.

Per quanto riguarda le scuole: per la primaria: attività trasferite al PalaIlpra dalle ore 12; sospesi il servizio post-scuola e il pullman pomeridiano. Per la secondaria di primo grado: lezioni regolari al mattino; sospesi i rientri pomeridiani, confermato il trasporto scolastico all’uscita.

Previsto il divieto di transito e sosta sulle strade indicate nell’ordinanza, dalle 13 alle 17 circa. Il transito della carovana pubblicitaria è previsto dalle 14, con eventi precedenti nel primo pomeriggio.

Previste modifiche per la raccolta rifiuti: il Comune invita “a provvedere al ritiro dei bidoni utilizzati per la raccolta differenziata entro le 12, al fine di garantire ordine e decoro dell’area interessata”.

Giro d’Italia 2025: Triuggio noleggia un pullman per il rientro degli studenti

Per la prima volta la carovana rosa passa anche da Triuggio. Il Comune noleggia un pullman in più per consentire a tutti gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto di poter rientrare al domicilio, ed è alla ricerca di persone volontarie per presidiare i varchi che intersecano la Sp135 (la strada che percorreranno i corridori). Sono gli scenari e le ricadute locali della corsa in rosa che, se da un lato richiama per tradizione e fascino centinaia di appassionati sulle strade, dall’altro, inevitabilmente, pone i Comuni interessati dal passaggio dei corridori, in allerta per modifiche alla viabilità e attenzione massima alla sicurezza.

«È la prima volta che il Giro d’Italia transita dal nostro territorio – ha analizzato il sindaco Pietro Cicardi – abbiamo dovuto affrontare un “problema scuola” nel senso che ci siamo fatti carico di noleggiare un pullman aggiuntivo per consentire agli studenti di poter rientrare a casa, è un impegno di risorse che abbiamo sostenuto volentieri, per consentire alle famiglie di avere i ragazzi a casa verso mezzogiorno».

Il passaggio dei corridori è previsto intorno alle 16. La provinciale sarà chiusa dalle 13 alle 17.30. Al fine di evitare spostamenti da e per i diversi istituti scolastici in questa fascia oraria, per la scuola secondaria di primo grado Casati il termine delle lezioni è fissato alle 11.45, per la primaria Falcone alle 12 e per la primaria Borsellino alle 12.15. Il Comune ha come detto istituito il servizio di trasporto comunale per il rientro a casa degli alunni iscritti al servizio.

L’intera provinciale (la Sp135, ovvero via Emanuele Filiberto, via Dante, viale Rimembranze e via Vittorio Veneto) sarà completamente chiusa al transito veicolare dalle 13. Quindi, non sarà possibile uscire o raggiungere in auto le vie XXV aprile, Petrarca, Carlo Porta, Bersot, Viganò, Dell’Acqua e Cascina Molino Molina, non sarà possibile uscire dai parcheggi limitrofi alla stazione ferroviaria (si consiglia ai pendolari di utilizzare i parcheggi posti nelle vie a nord della ferrovia).

Giro d’Italia 2025: Albiate, il percorso e le fermate degli autobus

Il Giro d’Italia torna ad attraversare Albiate. Le tabelle orarie indicano che la corsa dovrebbe entrare in paese da via IV Novembre (al confine

con Triuggio) tra le ore 16.10 e le ore 16.20.

Il percorso prevede via IV Novembre – via Roma – Via Viganò e Via Trento (tratti della S.P. n.135 Seregno/Arcore), viale Lombardia (tratto della S.P. n.6 Monza /Carate), via Cesare Battisti (tratto della S.P. n.135 Seregno/Arcore): il traffico sarà sospeso temporaneamente dalle 13 alle 17.30 e comunque fino al termine dell’evento.

Il Giro d’Italia, sarà preceduto dalla 15° tappa della Pedalata Mediolanum (Casatenovo-Cesano Maderno) e dalla 15° tappa del Giro E-Bike (Biassono – Cesano Maderno). Le strade interessate dal passaggio della corsa saranno interdette al traffico in maniera assoluta a partire dalle primissime ore del pomeriggio, indicativamente dalle ore 13.

Con ordinanza, è stata disposta la sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) a partire dalle 12.

È previsto il divieto di sosta con rimozione forzatadalle 9 alle 18 (o comunque sino a cessate esigenze), lungo tutto il percorso interessato dal passaggio della gara ciclistica.

Durante la sospensione della circolazione stradale, Autoguidovie sospenderà temporaneamente le fermate bus presenti sul territorio di Albiate: gli autobus della linea z221 Carate/Monza verranno deviati sulla Nuova Valassina e quelli provenienti da Monza in direzione di Carate Brianza, fermeranno la loro corsa a Macherio.

La linea z233 Triuggio-Albiate-Seregno FSS, verrà temporaneamente sospesa.