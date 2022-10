Motori: Aci Racing Weekend all’autodromo di Monza, tutte le gare

Motori accesi all’Autodromo Nazionale Monza per il penultimo ACI Racing Weekend del 2022. In palio ci sono i titoli assoluti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance e del Campionato Italiano Sport Prototipi, davanti a un pubblico che potrà assistere gratuitamente all’evento e accedere al paddock del circuito.

Motori, Aci Racing Weekend a Monza: Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

È la seconda volta a Monza nel 2022 per i campionati italiani di ACI Sport. Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance è il piatto forte e porta in Autodromo il quarto e ultimo appuntamento stagionale della serie, con una lotta ancora serrata tra compagni di scuderia del Team VSR per il primo posto assoluto. Battaglia tra la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Michele Beretta, Edoardo Liberati e Yuki Nemoto, attualmente a quota 42 punti, e quella di Karol Basz, Benjamin Hites e Mattia Michelotto, che seguono a una sola lunghezza di distanza. I piloti si sfideranno una sola volta con una gara di 120 minuti in partenza domenica alle 14.40.

Motori, Aci Racing Weekend a Monza: Campionato Italiano Sport Prototipi

Due gli appuntamenti tra gli iscritti al Campionato Italiano Sport Prototipi: sfida da 25 minuti più un giro sia sabato alle 13.30 che domenica alle 10.10. Anche per questa serie è decisiva per assegnare il titolo.

Il grande atteso tra i piloti della Porsche Carrera Cup Italia è Jorge Lorenzo, ex pluricampione del mondo in MotoGP, che ha già presenziato a Monza per i test collettivi del 13 aprile e che torna per gareggiare con il Team Q8 Hi-Perform, insieme agli altri piloti della serie, in due gare di 28 minuti più un giro: la prima alle 16.10 di sabato e la seconda a mezzogiorno della domenica.

L’Italian F4 Championship, serie monomarca di sole Tatuus F.4 T421, porta in Autodromo, tra test e gare, oltre 40 piloti, che si schiereranno sulla griglia di partenza tre volte per completare 30 minuti più un giro. Lo start di gara-1 è programmato per sabato alle 15.10, domenica si svolgeranno sia gara-2, alle 9.10, sia gara-3, alle 17.10.

Motori, Aci Racing Weekend a Monza: Clio Cup Series e Mini Challenge

Infine Clio Cup Series (suddivisa tra Clio Cup Europe e Clio Cup Italia) e il MINI Challenge. Su un totale di 46 iscritti, sono 25 i piloti italiani al via per le due gare da 25 minuti più un giro della Clio Cup Series, una il sabato alle 12.30 e l’altra domenica alle 13.40.

Motori, Aci Racing Weekend a Monza: ingresso gratuito, nel weekend si paga il parcheggio (15 euro)

L’ingresso in Autodromo è gratuito nella giornata di venerdì 7 ottobre, mentre è previsto il solo pagamento del parcheggio per sabato 8 e domenica 9 ottobre, con un costo di 15 euro per le auto e di 5 euro per le moto. Da venerdì a domenica è possibile accedere al paddock.

Tra le varie attrazioni anche il JustSpeed Monza Karting, la pista semipermanente di kart all’interno del piazzale Parabolica.