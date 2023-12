Monza: è morto Armando Sardi, il velocista campione amico di Berruti

Addio ad Armando Sardi, atleta monzese che aveva partecipato alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Classe 1940, fu il primo campione italiano juniores dei 100 e 200 metri della storia della categoria. Indossò le maglie di Forti e Liberi Monza (dove arrivò nel 1954), Pirelli Milano, Snia Varedo e Riccardi Milano e più volte fu chiamato nella nazionale italiana. Nel suo palmarès ci sono sette titoli italiani assoluti, due record italiani nella 4×100, e 176 titoli italiani Master.

Monza: è morto Armando Sardi, storico il passaggio di testimone con Livio Berruti nella 4×100 quasi bronzo a Roma ’60

Monza Armando Sardi

Sardi fu un grande amico di uno dei più grandi campioni dell’atletica leggera azzurra: Livio Berruti. Proprio ai Giochi olimpici disputati nella capitale italiana scambiò il testimone con Berruti nella staffetta 4x 100, squadra che mancò di poco la medaglia di bronzo. Questo passaggio è stato più volte oggetto di studio dei puristi dell’atletica che ne hanno ammirato la bellezza e la scioltezza.

Sardi si “rifece” tre anni più tardi ai Giochi del Mediterraneo di Napoli quando vinse la medaglia più prestigiosa nella 4 x100 (in squadra c’era sempre Berruti) e la medaglia d’argento nei 200 metri. Sempre sessant’anni fa divenne campione italiano nei 200 metri.

Anche dopo aver lasciato l’agonismo Sardi non abbandonò mai lo sport. Del resto, nella sua famiglia la pratica sportiva era scritta nel Dna. Il papà Luigi (soprannominato il Maresciallo) fu una colonna del Pedale Monzese e il direttore sportivo della squadra Philco. E anche la bicicletta ha avuto un ruolo molto importante nella vita di questo campione che ha gestito il negozio di “due ruote” di famiglia in città.

Monza: è morto Armando Sardi, tra i fondatori del Panathlon

Monza atletica premiazione Armando Sardi

Sardi, diplomato al Mosè Bianchi, è stato anche uno dei fondatori della sezione del Panathlon di Monza e Brianza avvenuta il 9 gennaio 1969. In quell’occasione il suo nome fu iscritto nell’organigramma come revisore dei conti. Nel mese di settembre del 2020, quando aveva da poco compiuto 80 anni, è stato premiato dall’amministrazione comunale con la medaglia della Luna, simbolo della città.

“Armando Sardi – si leggeva nella motivazione – è un monzese doc, parte di quella generazione “epica” che con passione, determinazione e sacrificio contribuì a ricostruire e a far ripartire la nostra terra e l’Italia del dopoguerra”.

Monza: è morto Armando Sardi, il cordoglio della Fidal provinciale

Il presidente provinciale Fidal Paolo Galimberti, anch’egli monzese come Sardi, ha espresso il più profondo cordoglio per la scomparsa del campione insieme alla riconoscenza per quanto fatto per l’atletica monzese.

Sardi sarà salutato per l’ultima volta dalla sua città mercoledì 27 dicembre, alle 15, nella chiesa della Madonna delle Grazie, invia Montecassino 18.