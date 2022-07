Mondiali Atletica: bene Tortu, in semifinale sui 200 metri

Missione compiuta ai Mondiali di Eugene: Filippo Tortu ha vinto la batteria dei 200 metri con il tempo di 20″18 e si è qualificato per le semifinali di martedì notte (dalle 3.50). Tutto bene per il caratese che ai blocchi si è ritrovato senza il campione olimpico De Grasse e il giapponese Koika. “Già dalla call room ho capito che era una buona occasione, ma andava centrata. Ho corso un buon 200 metri, uno dei migliori ma domani dovrò fare ancora meglio perché per la finale servirà una grande gara“, dirà a fine gara ai microfoni.

Atletica, Mondiali: i qualificati sui 200 metri

Ma al di là di chi non c’era, Tortu si è guadagnato ogni centimetro verso la semifinale dosando lo sforzo, uscendo bene dalla curva e allungando nel finale. Davanti a Gorra (20.44) e all’australiano Law (20″50).

Quello del caratese è il nono tempo complessivo. Nelle altre batterie è stato uno show degli americani: il favorito Lyles, già due volte campione del mondo, è sceso sotto i 20 secondi col miglior tempo di tutti e 0,3 di vento contro (19″98), secondo il giovanissimo Erryon Knighton (classe 2004) con 20″01 come il dominicano Ogando. Poi il sudafricano Adams (20″10), l’inglese Mitchell-Blake (20″11), il liberiano Fahnbulleh (20″12), l’altro dominicano Martinez (20″13) e finalmente Fred Kerley, vincitore dei 100 metri, che ha letteralmente passeggiato controllando in 20″17.

Non ha passato il turno Fausto Desalu, quarto in batteria ma con un tempo alto (20″63) che non ha permesso ripescaggi.