Atletica, Oregon 22: verso i Mondiali, il programma degli azzurri di Brianza

Scorre il countdown verso i Mondiali di atletica leggera a Eugene, negli Stati Uniti, e continuano gli allenamenti in Oregon per gli azzurri. Scatta l’oro di Tokyo Marcell Jacobs sul rettilineo sotto gli alberi per ritrovare il feeling dopo lo stop cautelativo nelle tappe di Diamond League, con la conferma che alle 3.50 tra venerdì 15 e sabato 16 (le 18.50 locali) sarà ai blocchi dei 100 metri.

Atletica, Oregon 22: Tortu per i 200 e la 4×100 tra pista e pesi (e occhiali da sole)

Corre sotto il sole il caratese Filippo Tortu, che sui social ha immortalato alcuni momenti della preparazione dei suoi 200 metri – tra pesi e pista – e del cambio della 4×100 con Fausto Desalu (compagno di curva nella gara individuale). Anche con inedita versione con occhiali da sole perché “tutti hanno lo stile di corsa. Pochi lo stile nella corsa”. Non è sfuggita, anche a molti tra i commenti, la somiglianza con gli occhiali e lo stile di Livio Berruti, oro olimpico sui 200 a Roma 60.

Tortu Instagram Oregon

A Oregon 22 la Brianza è rappresentata anche dal giussanese Vladimir Aceti, da Mario Lambrughi, Elena Bellò, Linda Olivieri.

Atletica, Oregon 22: il programma delle gare

La prima a scendere in pista è proprio la 4×400 mista per cui sono convocati Aceti e Lambrughi, specialisti del giro di pista (i quartetti saranno resi noti). Le batterie, orario italiano, sono in programma alle 20.45 della giornata di apertura, venerdì 15 luglio.

Eventuale finale dopo le batterie dei 100 metri nella notte tra venerdì e sabato (finale alle 4.50 tra sabato 16 e domenica 17).

Sabato 16 luglio alle 22.20 italiane c’è la batteria dei 400 ostacoli con Lambrughi. Semifinale tra domenica 17 e lunedì 18 alle 3.03, finale a chiudere il programma tra martedì 19 e mercoledì 20.

Alle 2.05 tra lunedì 18 e martedì 19 tocca a Filippo Tortu sui 200 metri (con Fausto Desalu).

Alle 2.15 tra martedì 19 e mercoledì 20 sui blocchi dei 400 ostacoli femminili va Linda Olivieri, già tesserata per l’Atletica Monza. Alle 3.50 semifinale dei 200 metri, finale alle 4.50 tra giovedì 21 e venerdì 22.

Alle 2.10 batterie degli 800 metri con Elena Bellò, vicentina che si allena a Giussano. Semifinale alle 3.35 della notte italiana seguente, un’ora prima della finale dei 400 ostacoli femminili.

Tra venerdì 22 e sabato 23 alle 3.05 batterie della 4×100 campione olimpica, finale sabato 23 e domenica 24 alle 4.50. Prima le batterie della 4×400.

Tra domenica 24 luglio e lunedì 25, giornata di chiusura, finali della 4×400.