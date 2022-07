Atletica: Team-A Brugherio protagonista ai regionali Juniores e Promesse

Il bilancio dei Campionati Regionali lombardi di atletica leggera relativi alle categorie Juniores e Promesse e che in questa edizione per evitare affollamenti si sono disputati in due sedi (Bergamo e Busto Arsizio) sono stati ampiamente positivi e ricchi di risultati soprattutto per la Società Team-A Brugherio che ha vinto 13 medaglie.

Atletica: le gare a Bergamo

Nel rendiconto delle prove disputate a Bergamo spiccano cinque medaglie d’oro conquistate nella categoria juniores nell’ordine da Francesca Fattori (110 hs), Aurora Angela Comandè (asta), Chiara Santambrogio (triplo). Giuseppe Dino (marcia 5 km), staffetta 4×100 (Veronica Zaina-Francesca Fattori-Aurora Comandè-Elisa De Santis).

A queste si sono aggiunte quella d’oro vinta da Lorenzo Cisana (110hs) nella categoria Promesse, e nella categoria Juniores una d’argento vinta da Elisa De Santis nei 100 e una di bronzo di Jacopo Ercolin nei 3000.

Seregno atletica Santambrogio Chiara

Atletica: le gare a Busto Arsizio

Nelle gare disputate a Busto Arsizio a conquistare la ribalta è stata Marta Radaelli (Cat.Promesse) che dopo aver vinto il bronzo nel getto del peso con 9,61m, ha dato vita a un palpitante duello con Paola Castaldi (Cus Pro Patria Milano) nel martello che è durato per tutta la gara. Alla fine Marta è riuscita a prevalere conquistando il titolo con la misura di 50.98 mentre la sua rivale si è fermata a 49.63. Carlo Luciano Bedin ha vinto l’argento nei 5000 metri. Infine, nella categoria Juniores, Iris Lazzarin ha vinto loro nella gara sui 200 e Gabriele Cruz il bronzo nel salto in alto.

Atletica: l’albo d’oro 2022

Nell’albo d’oro dei regionali 2022 si sono inseriti anche due atleti tesserati alla Daini di Carate Brianza. Sono Martino Galvani per aver vinto l’argento nei 3000 siepi, categoria Promesse, e Giulia Caglio anch’essa d’argento ma nei 400 hs, categoria Juniores. Inoltre Federico Cerri (Forti e Liberi Monza) a Busto Arsizio ha vinto il bronzo nel lungo, Juniores.