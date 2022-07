Atletica: Paolo Citterio, decathlon di bronzo ai Mondiali master

Storico risultato per Paolo Citterio: l’atleta della Daini di Carate Brianza, storica società presieduta da Stefano Pozzi, a Tampere in Finlandia ha conquistato il terzo posto nel decathlon ai Campionati mondiali master di atletica leggera, categoria M45.

Atletica: Paolo Citterio già argento nel pentathlon agli Europei indoor

Dopo due giorni in cui ha affrontate gare su 100m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 400m, 110 hs, 1000m, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, Citterio ha totalizzato 6233 punti utili per conquistare il bronzo mondiale e per realizzare il nuovo primato nazionale di categoria. L’atleta in ambito internazionale si era già segnalato tra i migliori master 45 a Braga, in Portogallo, a febbraio, vincendo l’argento negli Europei indoor con 3668 punti stabilendo il nuovo PB indoor (il precedente era di 3641 punti). A Tampere nella rassegna iridata riproposta a quattro anni dall’ultima volta (2018 a Malaga), ha gareggiato anche Manfred Di Blasi, altro atleta della Daini che si è classificato 14° nel decathlon M50.

Atletica Paolo Citterio a Mondiali master a Tampere

Atletica, Paolo Citterio: l’infortunio dopo otto prove

Per Citterio è una medaglia dal sapore particolare. “Sono veramente contento per questo risultato – spiega l’atleta – A Tampere mi sono trovato a mio agio anche se, dopo aver effettuato otto prove, ho corso il rischio di abbandonare il campionato”.

E per quali motivi? “Nell’eseguire il salto con l’asta mi sono infortunato a una caviglia ma grazie alle cure dei sanitari ho potuto completare le dieci prove anche se il lancio del giavellotto l’ho effettuato praticamente da fermo. Certo non è stato semplice ma non volevo rinunciare al mondiale dopo una accurata preparazione”.

Stefano Pozzi, il presidente della Daini, ha confidato che lei impiega tutto il tempo libero negli allenamenti personali e per trasmettere ai giovani la passione per l’atletica: “Risponde al vero e mi piace trasferire ai giovani tutte le mie conoscenze”.

Atletica, Paolo Citterio: la carta d’identità

Paolo Citterio, bronzo mondiale M45, è nato il 29 agosto 1975, risiede con la famiglia a Verano Brianza dove svolge un’attività imprenditoriale nel settore delle comunicazioni. Da 23 anni è tesserato alla Daini.