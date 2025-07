Milano-Cortina 2026: ecco le medaglie di Olimpiadi e Paralimpiadi

Sono state Federica Pellegrini e Francesca Porcellato, fra le donne (e non solo) più vincenti dello sport italiano, a portare come in un capitolo di James Bond la preziosa valigetta a destinazione. A Palazzo Balbi, a Venezia, sono state svelate le medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, a 206 giorni dall’evento.

Milano-Cortina 2026: le medaglie, due metà che si incontrano

Realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sponsor ufficiale dei Giochi, rappresentano due metà che si incontrano o anche “il coronamento del percorso dell’atleta e di tutte le persone che l’hanno sostenuto per raggiungerlo – è stato spiegato – l’unione di mondi diversi che si riconoscono simili nello spirito delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un mondo dove la competizione non divide, ma unisce“. In un design essenziale che richiama anche la pulizia delle linee della torcia olimpica.

Milano-Cortina 2026: i numeri

Sono state realizzate 245 medaglie d’oro, 245 di argento e 245 di bronzo per i Giochi Olimpici, 137 medaglie d’oro, 137 di argento e 137 di bronzo per i Giochi Paralimpici. Un totale di 1146 medaglie che saranno assegnate in 195 eventi.

Milano-Cortina 2026: la soddisfazione di Attilio Fontana

«Una nuova e significativa tappa di avvicinamento verso quello che non esito definire uno degli eventi più importanti della storia sportiva del nostro Paese. Le medaglie, da sempre, sono sinonimo di Olimpiadi e rappresentano in maniera concreta il valore di una competizione davvero unica – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – Proprio come accaduto per le torce, anche le medaglie olimpiche sono una sintesi perfetta di design e tradizione, due elementi cardine del modo di pensare di noi italiani. Per scaramanzia non aggiungo altro, ma è chiaro che l’auspicio è di vederle al collo di atleti con la divisa tricolore».

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il suo CEO Andrea Varnier, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis.