Arriverà a Monza il 4 febbraio 2026 la fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 presentata lunedì alla Triennale di Milano, a 298 dall’inizio ufficiale dei Giochi. La torcia è stata svelata con due madrine d’eccezione: la campionessa olimpica Stefania Belmondo, idolo dello sci di fondo azzurro, e la campionessa della scherma paralimpica Bebe Vio. È stata presentata in collegamento con il padiglione Italia all’Expo di Osaka in Giappone dove erano presenti la pattinatrice Carolina Kostner e la plurimedagliata atleta Martina Caironi (4 Paralimpiadi da Londra 2012 a Parigi 2024).

Milano-Cortina 2026: presentata la torcia olimpica che passerà anche per Monza, il programma

Il viaggio della torcia, in alluminio riciclato e dal design minimale disergnato dall’architetto Carlo Ratti, partirà il 26 novembre 2025 dalla città di Olimpia, in Grecia e si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, sede della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali. Il 6 dicembre arriverà a Roma e da lì intraprenderà un viaggio per tutta l’Italia fino ad arrivare a Cortina d’Ampezzo (26 gennaio) e poi in Lombardia, a Livigno il 30 gennaio, toccando Sondrio, Lecco, Bergamo, Como in avvicinamento a Milano (5 febbraio). L’ultima tappa prima del traguardo sarà proprio a Monza e in Brianza.

«Molto belle. D’altra parte, siamo i migliori designer del mondo e non potevamo che fare le migliori fiaccole del mondo – ha detto il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana – Il giorno dell’apertura dei Giochi si avvicina e noi stiamo rispettando le scadenze. L’appuntamento di oggi assume un forte valore simbolico. La scelta di svolgerle in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, sia figlia dell’aver proposto una manifestazione ‘diffusa’ con criteri di ‘sostenibilità’ unici per un evento come questo».